Can Yaman e Diletta Leotta, finalmente tutta la cruda verità: “Non l’ho sposato perché…”

A distanza di mesi finalmente è saltata fuori la verità sulla fine della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Ecco perché non sono convolati a nozze.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento e il merito è sia della sua professionalità che indiscussa bellezza. Nei panni del fotografo tenebroso di Daydreamer – Le ali del sogno ha fatto impazzire il pubblico femminile e tuttora sta cavalcando l’onda del successo. A breve lo rivedremo nel ruolo di Sandokan, uno dei pirati più amati del mondo del cinema, e del guerriero Yenicer nella serie El turco accanto a Greta Ferro.

Fino a qualche mese fa era al centro del gossip per via della sua intesa con Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare. I due sono piaciuti ai produttori già ai tempi di Don Matteo dove lui rappresentava una tentazione terrena per la suora interpretata dall’attrice. Dopo il silenzio poi sono usciti allo scoperto confermando di essere solo amici.

Per quanto riguarda Diletta Leotta, adesso è felicemente fidanzata con il calciatore del Newcastle Loris Karius. Nonostante stiano insieme da poco, sono una coppia a tutti gli effetti. Conosciuti a Londra a una cena di amici, sono ormai inseparabili. Infatti lui ha trascorso il Natale in Italia con lei.

I fan sono contenti per la conduttrice di Dazn perché ha finalmente riacquistato il sorriso dopo la delusione ricevuta dalla relazione con Can Yaman. Fino a oggi non erano chiari i motivi del loro addio. Ecco finalmente saltata fuori la verità.

Un accordo concluso prima del previsto

L’investigatore dei social Alessandro Rosica ha svelato dei retroscena inaspettati sulla love story che ha fatto molto discutere. I due l’avevano resa pubblica avvalendosi dei social e subito dopo si sono presentati alle rispettive famiglie. Lei si è recata addirittura in Turchia e lui le ha regalato un anello da 40.000 euro.

Tuttavia pare che abbiano deciso di stare insieme solo per una questione di visibilità. In effetti sono stati protagonisti del gossip per tanto tempo e anche dopo la rottura. Secondo Rosica avrebbero anticipato la fine del contratto stipulato. Come se non bastasse il padre dell’attore era a conoscenza di ciò.

Un lato inaspettato di Can Yaman

“Can ha uno stile di vita che non sarebbe tollerato”, ecco un’altra affermazione dell’investigatore social. Sembra che gli piaccia condurre uno stile di vita con qualche eccesso. Non a caso va in giro con un bodyguard che si occupa di tenerlo a bada.

Anche se è un personaggio pubblico di spicco, tende a tutelare la sua vita privata. Infatti non ha mai parlato sulla relazione ormai naufragata con Diletta Leotta. Quest’ultima ci ha pensato durante una delle sue innumerevoli interviste.