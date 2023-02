Altro che Barbara D’Urso! Flavio Briatore pizzicato proprio con lei: sarà amore?

Flavio Briatore rimescola nuovamente le carte sulla sua vita privata. Niente Carmelita al suo fianco. Raggiante insieme ad un’altra.

È certamente un uomo brillante e di successo Flavio. Chiacchieratissimo per la sua vita sentimentale, da quando ha concluso il suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, è stato avvistato con altre splendide donne del vasto mondo dello spettacolo.

Ultimamente poi si è vociferato di una sua possibile liason con la splendida Barbara D’Urso. La notizia ha lasciato sconvolti i più, anche perché la stessa artista campana ha confermato la loro frequentazione. Lo ha definito un tipo interessante. E nel parlare di lui si è intuito che l’intesa fra i due fosse già alta.

In ogni caso, come ha svelato la stessa Barbara in un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, non sono mai usciti da soli, ma solo in compagnia di altri amici. Dunque per ora nessun appuntamento galante. Tuttavia c’è anche da dire che lei è una donna molto impegnata, non solo in TV, ma pure in Teatro, il suo primo grande amore.

Beccato insieme ad un’altra

“L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre.”, ha raccontato Carmelita al noto quotidiano. Lui dal canto suo non ha voluto svelare nulla, da vero galantuomo. Sta di fatto che mentre lei è indaffaratissima con il lavoro, lui ha pensato bene di farsi immortalare in compagnia di un’altra splendida donna.

Famosissima e molto amata dagli italiani, in nome del suo fascino magnetico e della sua incredibile avvenenza, è una showgirl molto brava. Simpatica e carismatica, ha pure dimostrato piuttosto di recente di possedere interessanti doti attoriali. Inoltre è attivissima sui Social, in particolare su Instagram. Avete capito di chi si tratta?

In compagnia della sua celebre ex

Si tratta di Elisabetta Gregoraci, madre di suo figlio Nathan Falco. Tuttavia i due, come ha anche più volte dichiarato la sua celebre ex moglie, non sono affatto ritornati insieme. Semplicemente si vogliono molto bene e si rispettano. Si frequentano con una certa assiduità e trascorrono sovente le vacanze, sia invernali che estive, nonché gli weekend, in compagnia del loro bambino.

Sono genitori molto presenti e non fanno mai pesare alla loro creatura il fato di essere separati da tempo. Lei ha oggi un nuovo compagno con il quale non si nasconde più. Ci è voluta andare coi piedi di piombo prima di presentarlo al figlio. La sua carriera procede a gonfie vele, così come quella di Flavio. E la loro armonia è la classica ciliegina sulla torta per entrambi.