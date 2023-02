Alberto Matano, l’avete mai visto a 20 anni? Roba da perdere il fiato

Alberto Matano è uno dei conduttori televisivi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Molti non sanno com’era nel periodo del suo esordio nel piccolo schermo. Ecco una sua foto degli anni della giovinezza.

Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, Alberto Matano è un giornalista, conduttore e autore televisivo. Già durante gli studi universitari di Giurisprudenza presso la Sapienza ha collaborato con il quotidiano Avvenire. Nel 1996 è entrato nella Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia per poi esordire nel piccolo schermo nel 1988.

E’ diventato un giornalista a tutti gli effetti nel 1999 e da allora ha collaborato con la Rai. Solo nel 2007 è stato contattato dalla redazione del TG1 per una collaborazione e si è occupato soprattutto di politica parlamentare. Nel 2012 è passato al timone della conduzione di Unomattina Estate.

E’ stato anche autore del docufiction Sono innocente concentrato su storie vere di persone innocenti che hanno avuto problemi con la giustizia. Di seguito ha scritto un libro dopo quest’esperienza di conduzione intitolato Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia.

Dal 2019 al 2020 ha condotto La vita in diretta con Lorella Cuccarini, con la quale pare che abbia avuto delle incomprensioni tali da spingere la collega a lasciare l’incarico affidato dai produttori del programma. Ha ricevuto delle accuse di maschilismo, ma per fortuna dalla sua parte ha avuto i membri del cast.

Inoltre si è anche messo alla prova in qualità di opinionista nella quindicesima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un fascino e professionalità indiscusse tali da permettergli di scalare la vetta del successo. Tuttavia non tutti lo ricordano negli anni della sua giovinezza.

Un giovane e affascinante Alberto Matano

Sul web i più curiosi sono riusciti a risalire a delle foto dell’affascinante conduttore. Facendo un confronto con il prima e il dopo è possibile confermare con certezza che non sia cambiato. Anzi gli anni che sono passati non hanno inciso in negativo, in quanto è considerato uno degli uomini più belli della televisione.

Quando aveva 20 anni, studiava ancora all’Università e già si stava dando da fare nel mondo del giornalismo. Sicuramente avrà fatto perdere la testa a tante giovani laureande nelle aule della Sapienza.

Curiosità sul conduttore

Alberto Matano è un appassionato di musica, nella sua cerchia di amicizie rientrano Luciana Littizzetto e Salvo Sottile e ha un profilo Instagram con oltre 200.000 followers.

Per quanto riguarda la vita privata è convolato a nozze l’11 giugno scorso con l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino. Il ruolo di testimone è stato dato a Mara Venier.