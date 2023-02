Teo Mammucari ‘tradisce’ Belen proprio con lei: beccato con la famosissima bionda

Temo Mammuccari, dopo l’addio professionale alla showgirl argentina, si fa vedere con lei.

Ha indubbiamente fatto molto scalpore la decisione del noto conduttore di lasciare Le Iene. Fin dalla puntata in cui non si è visto in video, i telespettatori hanno iniziato a rizzare le antenne. In contemporanea hanno incominciato a circolare sul Web voci che lo volevano in forte contrasto con Belen.

Alla fine è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Rete e dello stesso artista: la sua esperienza a Le Iene si poteva dire conclusa. Ciò ha lasciato il classico amaro in bocca ai suoi estimatori, che sono decisamente numerosi. Tra l’altro Teo ha ampiamente dimostrato nel corso del tempo di essere un’artista a tuttotondo.

Ci ha anche stregato con le sue doti canore alla prima edizione, da lui vinta, de Il Cantante Mascherato. E ora che cosa farà? Quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi? Lui non è certo il tipo che ama starsene con le mani in mano e pertanto qualcosa già bolle in pentola.

Beccato con l’altra

Persona carismatica e dotato di una pungente ironia, ha un buon rapporto con tutti i suoi colleghi. Di recente abbiamo potuto constatare di un riavvicinamento con la sua storica ex Thais, nonché madre di sua figlia. Tuttavia non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra i due. Semplicemente si vogliono molto bene e si frequentano per via della creatura che hanno in comune.

Nelle ultime ore, Mammuccari è stato avvistato in compagnia di un’altra bellissima e famosissima donna del vasto mondo dello spettacolo italiano. Una conduttrice apprezzatissima, nonché vera star delle Reti Mediaset. Chiacchieratissima per il suo privato, soprattutto per via del suo matrimonio da poco concluso con un noto calciatore.

Vicinissimo a Ilary

Stiamo parlando della meravigliosa Ilary Blasi, che ha caricato in una storia del suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram un video dove appare anche Teo. I due non sono soli, ma in compagnia di molte altre persone. A parlare è proprio lui. Non sappiamo di cosa in particolare, anche se nella didascalia si parla di lezione di ipnosi.

Non per nulla il video è privo di audio. Molti hanno iniziato a mormorare sul Web che potrebbe a questo punto nascere una bella collaborazione tra i due. E visto che lei è praticamente prossima alla conduzione de L’Isola Dei Famosi alcuni si chiedono sui Social se sia lui a rivestire quest’anno il ruolo di nuovo collaboratore o di inviato speciale.