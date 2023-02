Giulia Stabile non se lo tiene più dentro: “Ecco cosa penso della Celentano”

Giulia Stabile, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, ha espresso un suo parere sulla maestra Adriana Celentano. Ecco le sue parole.

Amici permette ai giovani talenti di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Allo stesso tempo si perfezionano nella loro disciplina con la speranza di sfondare nel mondo dello spettacolo. In questi giorni, per esempio, l’ex ballerino Alessandro Cavallo si sta esibendo sul palcoscenico dell’Ariston durante le performance dei cantanti in gara.

Giulia ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione a una delle precedenti edizioni del talent show di canale 5. Fin dall’inizio ha convinto tutti i maestri per le sue doti artistiche al punto tale da portare a casa la coppa della vittoria. Come se non bastasse ha trovato anche l’amore nella casetta e attualmente è ancora fidanzata con il cantante Sangiovanni.

Maria De Filippi le ha proposto di fare parte del cast del programma televisivo in qualità di professionista. Da allora gli italiani sostengono che sia cambiata non solo da un punto di vista artistico, ma anche estetico. Infatti l’aver acquistato più sicurezza in sé le ha permesso di emanare una luce diversa.

Amatissima da tutti, molti si chiedono che tipo di rapporto ha con i maestri di ballo, soprattutto con Alessandra Celentano. Essendo la più temuta dagli allievi, la risposta non è scontata. In un’intervista ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose.

“La trovo molto simpatica”

“Mi piace molto la maestra Celentano, siamo sempre andate d’accordo in realtà (anche durante il mio anno ha sempre avuto delle belle parole per me) e dopo Amici ho avuto la possibilità di conoscerla un po’ di più. Oltre che darmi spesso consigli la trovo molto simpatica ed è piacevole passare del tempo con lei“, ecco cosa ha detto Giulia sul conto della maestra.

In effetti la Celentano può risultare rigida e severa in alcune circostanze, però a volte sa essere dolce, amorevole e rincuorante. Discute con Raimondo Todaro per via di opinioni diverse sugli allievi. Infatti nelle precedenti puntate hanno avuto opinioni diverse sugli ultimi ingressi nella scuola.

I commenti degli utenti social

A prescindere da come si pone con colleghi e allievi, la Celentano ha una professionalità indiscussa. La maggior parte dei telespettatori sostengono che in realtà è tutt’altro da come appare davanti alle telecamere.

Giulia è una delle tante che è riuscita ad andare oltre. “Le persone vere o si amano o si odiano”, “Amo la sua schiettezza“ e tanti altri commenti si possono leggere nel post pubblicato nella pagina Gossipetv di Instagram.