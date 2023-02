Paola Egonu, dopo il monologo a Sanremo fioccano critiche: cos’è che non è andato giù

Semplice, timida, schietta e sincera. Così si è rivelata sul palco la sportiva. Scivolata sul suo monologo all’Ariston.

Non è una donna avvezza ad apparire sul Piccolo Schermo. Ne tanto meno ad indossare abiti eleganti e tacchi alti per apparire innanzi al grande pubblico. Condurre poi non l’ha mai fatto in vita sua. Eppure la giovanissima Paola Egonu ha fatto la sua bella figura sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Non ha voluto strafare ne per quanto concerne i look ne durante le presentazioni dei vari cantanti in gara. Non ha fatto la diva ed è apparsa quasi sempre sorridente. Del resto lei, nonostante sia una campionessa e una fuoriclasse della pallavolo, è rimasta una persona semplice e coi piedi ben piantati per terra.

Ha lottato moltissimo per diventare la donna che è oggi e per ottenere grandi risultati nello Sport. Ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo, come la stessa ha candidamente confessato al Festival, dopo aver visto alcune puntate del famoso cartone Mila & Shiro. Ed è stato il padre a indurla a provarci.

Un punto di riferimento per sue coetanee

Per inseguire il suo sogno, oggi diventato una fulgida realtà, è uscita di casa molto presto, per la precisione a soli 13 anni. Le sono mancati tantissimo i genitori, nonché le loro carezze. Però tutto ciò era necessario per riuscire a costruirsi una carriera coi fiocchi. Ha indubbiamente compiuto numerosi sacrifici ed è maturata ben presto.

È considerata un autentico punto di riferimento da moltissime coetanee e ciò la rende felice. Tuttavia ciò la riempie pure di un senso di immensa responsabilità. Ed è per questo motivo che era particolarmente atteso il suo monologo alla celebre kermesse canora. Peccato che non abbia convinto i più.

Il suo monologo non ha convinto

Lei con estrema semplicità ha raccontato della sua vita passata, di chi era dunque Paola prima del successo. Ha fatto intendere che non è stato tutto rose e fiori e ha dichiarato più volte il suo amore immenso per l’Italia, che oggi rappresenta con orgoglio. E fin qui niente che abbia lasciato l’amaro in bocca ai più.

È stato quando ha parlato in qualche maniera di pregresso che ha fatto storcere il naso a molti. In particolare ha sottolineato che se talora non si vince e si arriva ultimi, come nel caso del Festival questo non significa che siamo dei perdenti in toto. In tale direzione ha preso come esempio il mitico Vasco Rossi, che la prima volta era giunto infondo alla classifica. E così sono piovute critiche.