“In prigione per un uomo”: Alfonso Signorini sgancia la bomba al Grande Fratello Vip

“È stata in prigione per un uomo”, la dichiarazione che sconvolge. Signorini sotto shock.

Grande Fratello Vip, la settima edizione, che è attualmente ancora in corso, del padre di tutti i reality si sta rivelando più complicata del previsto. Fin dalle prime puntate ci sono state non poche gatte da pelare per Alfonso Signorini. Dopo lo spinoso caso Bellavia, si sono verificati altri casi di bullismo.

Non sono mancate poi altre accese diatribe tra i concorrenti, parolacce a go go e persino qualche bestemmia. Tra uscite di scena per volere del pubblico e degli stessi autori e ritorni inaspettati all’interno della Casa più spiata d’Italia, ci si appresta a vivere gli ultimi scampoli di questa avventura.

La finalissima è alquanto vicina e gli animi dei partecipanti si fanno sempre più accesi. Ultimamente abbiamo notato che tra le mura tiri una cattiva aria e che i mesi di reclusione si facciano sentire prepotenti sulle spalle dei concorrenti. Si rimbeccano per ogni cosa e i video delle litigate diventano in men che non si dica virali.

La rivelazione shock di Signorini

Tuttavia il conduttore, già direttore del magazine Chi, ha pensato bene di buttare altre benzina sul fuoco. E così, durante una puntata serale ha deciso di rilasciare ai suoi numerosi telespettatori rivelazioni molto forti e alquanto delicate. Riguardano una gieffina, che non è entrata immediatamente all’interno del gioco.

Nonostante ciò è ben presto diventata uno dei punti cardine del reality. Bellissima e sensuale, ha cercato di conquistare diversi uomini all’interno della Casa senza successo. E ora è sovente presa di mira dagli stessi. Il popolo del Web si divide e c’è chi la sostiene e chi la critica aspramente. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il racconto di Oriana

Di Oriana Marzoli, che da quanto ha raccontato a Signorini, ha avuto un passato tutt’altro che facile. Non per nulla, come lo stesso ha rivelato, è stata pure in prigione per via di un uomo. Un suo ex. Lei, incalzata dal conduttore, non ne voleva parlare, ma il fatto è stato comunque ben narrato.

In poche parole dopo l’ennesima litigata, decisamente forte, lei aveva deciso di cacciarlo di casa. Aveva chiamato la mamma per chiederle di chiamarlo a sua volta e dargli la notizia. Lui non ha risposto e la genitrice, essendosi molto spaventata, ha deciso di chiamare la polizia. E così hanno trascorso la notte in prigione.