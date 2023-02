Vi ricordate Alessandro Cavallo ad Amici? Oggi a Sanremo è irriconoscibile

In questi giorni Amadeus sta conducendo il Festival di Sanremo e sul palco si è esibito l’ex allievo di Amici Alessandro Cavallo. Molti sostengono che sia cambiato nel corso degli ultimi anni.

Il talent show di Amici permette ai giovani talenti di rendere la propria passione un vero e proprio lavoro. Sia cantanti che ballerini hanno la possibilità di essere seguiti da maestri d’eccezione. Quest’anno sono stati riconfermati Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Arisa è tornata mentre Emanuel Lo è il nuovo membro del cast.

Quest’edizione si sta rivelando ricca di colpi di scena: dagli amori nati nella casetta fino alla questione del Capodanno-gate. Per quanto riguarda le dinamiche sentimentali, Maddalena dopo aver lasciato Mattia sta palesando delle attenzioni a Paky. Lui, però, ribadisce sempre di essere fidanzato felicemente da tre anni.

Inoltre Wax e Angelina hanno incuriosito per la loro amicizia, ma entrambi hanno subito dichiarato di essere legati a persone esterne alla scuola. A prescindere da tutto non perdono mai di vista il loro obiettivo principale, ovvero sfondare nel mondo dello spettacolo.

Qualcuno riesce nell’impresa. Basta pensare a Elodie, Emma Marrone, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e tanti altri ancora. In questi giorni sul palco dell’Ariston si sta esibendo un ballerino che si è formato artisticamente nella scuola di canale 5. Lui è Alessandro Cavallo.

“Insieme per una sera!”

Nato nei pressi di Brindisi nel 1999, Alessandro ha superato i provini di Amici nel 2021, in quanto ha subito convinto i maestri di ballo. La Celentano non ha mai nascosto di avere una buona considerazione delle sue doti artistiche. Ha battuto in una sfida Riccardo Guarnaccia per arrivare al Serale. Anche se non ha ottenuto la vittoria, gli è stata assegnata la borsa di studi offertagli da Karl Sydov per lavorare nei suoi spettacoli.

A distanza di anni è tornato nel piccolo schermo, ma stavolta per la Rai. Si sta esibendo in fantastiche performance sul palco mentre i cantanti in gara propongono i loro brani. Sui social una sua ex maestra, vale a dire la Cuccarini, ha pubblicato un post su Instagram: “Un abbraccio che non finisce mai, a distanza di quasi due anni. Dal Bejart Ballet al palco dell’Ariston: insieme per una sera!”.

Vita privata di Alessandro

Ai tempi della scuola Alessandro si era avvicinato alla compagna di banco Enula Bareggi. Ad oggi non si sa se sia single o fidanzato. Tutti sono concordi nel dire che in questi anni sia cambiato.

La differenza è che adesso è più maturo e sicuramente con più esperienza professionale. Del resto si è rimboccato le maniche da quando il suo percorso nel talent show è giunto al termine.