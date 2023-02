Cecilia Rodriguez vuota il sacco su Ignazio: la realtà certe volte supera la fantasia

Cecilia Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio su quanto è accaduto negli ultimi giorni con il gossip impazzito sulla sua love story con Ignazio Moser.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2 e lei era ancora fidanzata con Francesco Monte. Quest’ultimo è entrato nella casa per parlarle, ma alla fine è andato via da single. Di conseguenza Cecilia ha dato una possibilità al suo compagno d’avventura. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, eppure a distanza di anni sono ancora uniti.

Lui è partito per l’Honduras, in qualità di naufrago de L’Isola dei Famosi. Nella finale la sorella di Belen non ci ha pensato due volte a recarsi dall’altra parte del mondo per fargli una sorpresa. Ilary Blasi ha creato la situazione ideale per farlo inginocchiare con un anello tra le mani. Ignazio non ha voluto cogliere l’occasione per organizzare il tutto in intimità lontano dalle telecamere.

Non a caso pochi mesi fa ha concretizzato la sua idea, così entrambi lo hanno comunicato ai rispettivi fan sui social. Tuttavia di recente sono finiti al centro del gossip per via di alcuni dettagli che non sono passati inosservati. Un esempio? Le storie di Instagram di lei senza l’anello.

Come se non bastasse qualcuno ha riferito che il ragazzo sia stato cacciato da casa e con le valigie sia andato a sostare temporaneamente da Mattia Rivetti, l’ex di Melissa Satta. I diretti interessati all’inizio non ne hanno fatto parola.

Qualcuno ha menzionato un tradimento da parte di lui, ma in realtà i motivi sono altri. Nelle ultime ore è stata proprio Cecilia a intervenire per chiarire come stanno le cose.

Una furia Cecilia sul web

“Sono molto arrabbiata perché ieri mi sono arrivati dei messaggi…se non davamo una dichiarazione avrebbe dovuto scrivere qualsiasi cosa, quello che ha letto da pagine senza fonti, ragione, logica. Sono stanca di questa crudeltà, un mondo dove non sai più se quello che leggi è vero. Una volta ai giornalisti si credeva, adesso no, scrivono solo perché devono scrivere come ci hanno detto nei messaggi”.

Poi ha aggiunto confermando che con Ignazio tutto si è sistemato: “Della mia storia me ne occupo io e il mio fidanzato, anzi futuro marito”.

“Una discussione capita a tutti”

Oltre a Cecilia, anche l’agente di lui ha voluto esprimere il suo parere in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Hanno avuto una discussione come capita a tutti. Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento…In questo momento è a casa“.

Tutto bene ciò che finisce bene. Dopo un momento buio, pare che sia tornato il sereno nella coppia. I preparativi del matrimonio saranno ripresi? Per scoprirlo non ci resta che attendere.