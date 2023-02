Dramma Flavio Insinna: “Ecco perché non ho figli” | La rivelazione da lacrime

La rivelazione shock di Flavio Insinna sul perché non ha avuto figli è da lacrime, preparate i fazzoletti la motivazione è veramente commovente.

L’attore e presentatore Flavio Insinna si è raccontato a “cuore aperto” ai suoi fan e ha svelato il motivo per cui non ha avuto figli. Il dramma che ha vissuto è da lacrime, non tutti avrebbero avuto il coraggio di rivelarlo.

Il triste dramma sui figli

Flavio Insinna è il grande conduttore e attore romano di 57 anni, famoso soprattutto per la sua affabilità nel condurre programmi quali l’Eredità, Affari tuoi, la Corrida e così via. Non è da meno anche nella recitazione, dove viene ancora oggi ricordato e amato dai fan per la sua partecipazione in fiction quali Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Padre Pio, Eroi per caso, ecc.

Come lui stesso ha ammesso più e più volte nella sua carriera, deve tutto il suo successo al suo grande maestro e mentore Gigi Proietti, il quale non smette mai di citarlo, ogni volta che la situazione lo permette. In una delle ultime puntate dell’Eredità, di cui è conduttore da diverse edizioni, durante la manche della Ghigliottina, Flavio ha stupito tutti quando ha menzionato un monologo di Proietti:

“Non è il problema di farlo tardi, va semplicemente fatto al momento giusto. Non lo si deve fare né prima e né dopo. Il maestro Proietti diceva che, nel dubbio, è bene andare via un minuto prima così gli spettatori non si rompono le scatole”.

La rivelazione shock di Insinna

In una recente intervista, Flavio Insinna ha rivelato il perché non ha avuto figli, facendo commuovere i suoi sostenitori. La decisione l’ha presa in totale accordo con la sua compagna Adriana, con la quale condivide ogni singolo momento della sua vita, bello o brutto che sia.

Il tempo, principalmente è quello l’elemento che ha convinto Flavio e Adriana a non mettere al mondo dei figli tutti loro, ecco le parole di Insinna in merito: “Non ne ho uno mio, ma non ho rimpianti. Aiuto tante persone che poi diventano un po’ figli miei”.

I suoi genitori sono sempre stati tanto presenti nella sua vita e lui non avrebbe potuto essere un padre presente con i suoi figli, per via del suo lavoro. Quindi ha semplicemente deciso di non averli. Flavio Insinna insieme alla sua compagna vivono in una bellissima fattoria insieme ai loro cani e agli altri animaletti di casa e sono molto felici della loro vita e della loro scelta di non avere figli.