Mara Sattei, ormai lei è famosissima ma pochi sanno chi è il fratello: che famiglia d’arte!

Mara Sattei sta convincendo moltissimo al Festival per la sua classe. Inoltre la sua canzone piace molto. Tuttavia non è l’unica star in famiglia.

Nel caso della ragazza possiamo certamente dire che buon sangue non mente. Non per nulla la ventisettenne romana possiede un fratello minore che opera con successo come lei nel vasto mondo delle sette note. È molto famoso e possiede un curriculum di massimo rispetto. Dulcis in fundo in passato Mara ha avuto l’onore di duettare e collaborare con Fedez.

Inoltre il suo brano sanremese è stato scritto da nientemeno che da Damiano David dei Maneskin. In tale proposito la Sattei ha dichiarato a Tu Style: “Io stavo lavorando ad altri pezzi da mandare ad Amadeus, ma poi è arrivato questo brano e c’è stato il colpo di fulmine”.

Inoltre ha aggiunto che ha intuito fin da subito che quella fosse la canzone giusta per calcare le scene del Teatro Ariston. E in effetti, dopo averla ascoltata i suoi estimatori le hanno dato pienamente ragione. Tra l’altro ha come focus il tema della rinascita, nonché dell’importanza reale e concreta di riprendere saldamente e concretamente in mano le redini della propria esistenza.

Un’altra star nella sua famiglia

E ciò è doveroso farlo, un poco alla volta, dopo la fine di un’imprtnate storia d’amore. Tra l’altro tra le parole c’è anche spazio per la speranza. E ciò è da vedersi come una vera ventata di aria fresca per ciascun ascoltatore. Sta di fatto che se lei ha già collaborato non solo col frontman della rockband italiana più amata del mondo, ha ampiamente parlato di musica che col fratello.

Si tratta di un produttore e di una rapper di spessore, molto apprezzato dai giovanissimi. Inoltre da molti critici è anche considerato un autentico genio. E certamente costui farà il tifo per la sorella all’Ariston, anche se non si è voluto esporre più di tanto. Di chi stiamo parlando?

Il fratello rapper e produttore

Di Thasup. Il giovane si faceva chiamare in precedenza col nome d’arte Tha Supreme. È nato il 17 marzo 2001 a Fiumicino ed è attivo musicalmente parlando dal 2015. Il suo nome vero è Davide Sattei. È stato scoperto da Salmo quando aveva solo 17 anni, nel 2018. Le sue canzoni schizzano immediatamente nelle zone più calde delle canzoni più ascoltate e scaricate ovunque.

Tanti i riconoscimenti ottenuti. Nonostante ciò il rapper non ama molto apparire. È molto schivo e riservato e non rilascia mai interviste. E nemmeno ora che la sorella è a Sanremo ha voluto farsi avanti in tale direzione. E tutto ciò ha contribuito a creare ancora di più un alone di mistero intorno alla sua particolare e nel contempo carismatica figura.