Romina Carrisi spiazza i follower con questa foto: radiosa accanto al suo uomo

Romina Carrisi, ha lasciato tutti i suoi follower senza parole, dopo essere apparsa così radiosa in questa foto che la ritrae accanto al suo uomo. Finalmente non si nascondono più.

L’amore è un’arma molto potente, capace perfino di modificare i tratti del volto di una persona. Romina Carrisi in questa maniera non l’avevate mai vista, radiosa e felice accanto al suo uomo. I follower sono spiazzati.

La sua radiosità è tangibile

La figlia di Albano Carrisi e Romina Power, Romina Carrisi è una giovane donna di 35 anni, modella, poetessa, fotografa e showgirl nel mondo dello spettacolo. Da diverso tempo, il noto personaggio televisivo, lavora come inviata speciale del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Romina in una divertente intervista a papà Albano, dopo la sua esibizione in questa edizione 2023 del Festival di Sanremo, accanto a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, hanno ironizzato sulla questione di Blanco, con questa semplice domanda: “Mi sono chiesto: ma cosa gli hanno fatto di male i fiori”?

In una tenuta impeccabile, anche se da alcuni criticata, Romina Carrisi, si è presentata alla Prima di Sanremo con un abito/tuta setoso coordinata con una giacca dello stesso materiale, di colore verde smeraldo. Ai piedi scarpe nere con tacco molto alto e cintura nera abbinata. Capelli raccolti per mostrare il suo viso in tutto il suo splendore, con un make-up impeccabile.

La foto con il suo uomo

Romina Carrisi è uscita ormai da diverso tempo allo scoperto, rivelando al mondo il nome del suo compagno, stiamo parlando del cinquantaduenne Stefano Rastelli, regista di diversi programmi Rai, tra cui Oggi è un altro giorno.

In questa foto, Romina ha spiazzato i suoi fan, mostrandosi stanca ma felice accanto al suo compagno, dopo aver terminato la serata al Festival di Sanremo. La sua radiosità è contagiosa, tanto da far tacere le “male lingue” che l’hanno sempre criticata per la sua scelta amorosa. La differenza di età non è un problema per la figlia di Albano e neanche per la sua famiglia, la quale ha accolto Stefano in armonia durante la festa di compleanno di Romina.

In una recente intervista la Carrisi ha dichiarato di essere felice con Rastelli, la loro storia d’amore è iniziata quasi per gioco con un semplice bacio e da lì in poi non si sono più lasciati. La loro storia d’amore prosegue alla grande, Romina è felice e non ha rimpianti, a parte uno, in ogni intervista che rilascia, dichiara che il suo errore più grande è quello di aver partecipato all’Isola dei Famosi.