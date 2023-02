Federico Nicotera e Alice, smascherati dall’esperta di gossip: accordo segreto prima di UeD

L’influencer Deinaira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram in cui si parla di un accordo segreto tra il tronista Federico Nicotera e la corteggiatrice Alice Barisciani.

Federico è uno dei tronisti del programma televisivo di Maria De Filippi. Da settembre sta portando avanti il suo percorso sentimentale e adesso si sta focalizzando su Alice e Carola Viola Carpanelli, due ragazze completamente diverse.

Nata il 24 luglio 2001, Carola ha 21 anni e vive a Varese. Iscritta alla facoltà di Scienze economiche e politiche presso l’Università del Piemonte Orientale, non è passata inosservata per la sua forte personalità. A differenza di Alice tende a optare per il silenzio anche quando vorrebbe esplodere. Infatti in più di qualche occasione Federico ha messo in dubbio il suo interesse.

Dall’altra parte c’è Alice l’esatto opposto. Ha 26 anni ed è originaria di Siena. Ha vissuto in passato in Australia, ama l’equitazione e ha lavorato fino a poco tempo fa come store manager per un negozio di abbigliamento da uomo. Essendo molto emotiva, tende a palesare sia dispiaceri che gioie con il pianto.

Nelle ultime registrazioni pare che tra lei e Federico sia tornato il sereno al punto tale spaventare Carola. Secondo e anticipazioni andrà via dallo studio e lui andrà a riprenderla. Nel frattempo Deianira Marzano ha pubblicato una Instagram Story in cui si dice che i due potrebbero essersi messi d’accordo all’esterno del programma televisivo.

“Oltre a questa altre coincidenze”

In poche parole Deianira è stata contattata da un utente social che le ha fatto notare un dettaglio che potrebbe essere rilevante per capire colme stanno le cose. Nella storia è stata proposta la stessa foto condivisa in passato da entrambi sui rispettivi profili.

“Sono vere le storie di questo complotto e pregressa conoscenza tra il tronista Federico e Alice…Secondo me questi due hanno un accordo…troppe cose strane…Anche la foto che Alice mette tra le sue storie in evidenza, tempo fa l’aveva postata Federico”. Secondo questa persona non si deve trascurare ciò, in quanto non bisogna abbassare la guardia. D’altronde non sarebbe la prima volta che dei partecipanti abbiano dei piani da seguire.

Federico verso la scelta?

Leggendo le anticipazioni sul web pare che Federico andrà da Carola per chiederle di tornare nello studio. La ragazza non riesce più a tollerare questa situazione di limbo, come del resto Alice. Per i telespettatori è giunto il momento di scegliere, dato che sta andando per le lunghe più del previsto il suo trono.

A prescindere da tutto il suo percorso sentimentale è stato uno dei più belli di quest’edizione perché trasmette tante emozioni al pubblico. Sia lui che le corteggiatrici non temono di esternare i propri sentimenti, obiettivo principale del programma televisivo.