Albano ha espresso l’ultimo desiderio: “Vorrei che Loredana e Romina…”

Il re della musica italiana Albano Carrisi ha espresso un suo importante desiderio. Riguarda le donne della sua vita.

Il cantante pugliese è ancora oggi uno dei più apprezzati non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. La sua performance in qualità di gradito ospite dal Festival di Sanremo 2023, insieme agli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ha infiammato i cuori del pubblico sia presente all’Ariston che a casa.

Lui è richiestissimo anche in veste di concorrente in tantissime trasmissioni televisive. Ricordiamo in tale direzione la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle e in precedenza a Il Cantante Mascherato, entrambi trasmessi in Prime Time su Rai Uno e condotti da Milly Carlucci. Tuttavia l’uomo non è solo stimato per la sua arte e la sua bravura, ma è anche molto chiacchierato per via del suo privato.

Dopo che ha concluso, oramai molti anni fa, il suo matrimonio con Romina Power, con la quale ha messo al mondo quattro figli, ha intrapreso una storia importante con Loredana Lecciso. Con lei ha creato una nuova famiglia. I due sono ancora oggi una coppia e sono sempre più felici, uniti e innamorati che mai.

La verità su lui e Romina

Nemmeno il chiacchiericcio relativo ad alcune dichiarazioni di un’avvocatessa che sosteneva di essere la sua amante, hanno gettato nubi scure sul loro legame. Nonostante ciò le chiacchiere non si fermano e sono diventate più forti da quando, a partire dal 2019, Albano ha deciso di ricominciare a collaborare dal punto di vista artistico con la sua celebre ex moglie.

A quel punto molti fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno iniziato a sperare che potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due. Anche la Stampa ha iniziato a ricamarci sopra. Alla fine l’uomo ha deciso di dire una volta per tutte come stavano realmente le cose. E per farlo ha scelto il salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo ha dichiarato che per lui la Power è come una sorella.

Il desiderio per i suoi 80 anni

E ora Albano, che si appresta a soffiare le sue prime 80 candeline, ha confessato che cosa vorrebbe per quel giorno. Tale confessione l’ha rilasciata al settimanale Gente, che gli ha anche donato una bella copertina. Le sue parole sono un autentico balsamo sia per il cuore che per l’anima dei suoi estimatori.

In poche parole sogna di festeggiare con le persone a lui più care, tutte quante riunite per lui. Oltre che i suoi figli e i suoi nipoti, vorrebbe avere vicino sia Loredana che Romina. Certamente un desiderio speciale e che il grande pubblico si augura che si possa realizzare. Ovviamente donne permettendo!