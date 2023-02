Marco Mengoni e Mahmood, finalmente escono allo scoperto: cosa sappiamo sulla loro storia d’amore

Che cosa c’è davvero stato tra il Re Matto e il cantante di Soldi? La verità sul loro rapporto.

Sono entrambi due pezzi da novanta del panorama della musica italiana. Giovani e amatissimi, soprattutto dai loro coetanei, conquistano durante le loro performance live anche grazie ai loro look, che non passano di certo inosservati. Attenti alle Tendenze Moda sono molto copiati. Non per nulla sono entrambi richiestissimi come testimonial per svariati brand.

Hanno entrambi vinto il Festival di Sanremo e, nonostante siano molto giovani, possiedono un curriculum artistico e professionale di tutto rispetto. Tantissimi i brani all’attivo e le hit, i cui ritornelli ritornano sovente alla mente degli ascoltatori di ogni età. I due hanno anche lavorato insieme in maniera convincente e vincente.

In particolare Mahmood ha scritto tre canzoni contenute nell’album Atlantico di Mengoni. Si tratta del brani Hola (I say), Mille Lire e Rivoluzione. Non hanno però mai compiuto alcun duretto, nonostante le continue richieste al riguardo da parte dei sostenitori di entrambi. Costoro, soprattutto quelli più curiosi, hanno poi iniziato a chiedersi se ci fosse dell’altro oltre il rapporto lavorativo tra di loro.

Nessuna conferma o smentita

In particolare, dopo che il settimanale Chi, diretto dall’accorto Alfonso Signorini, aveva pubblicato in esclusiva alcuni scatti che li ritraevano molto complici, il chiacchiericcio al riguardo è praticamente esploso. I due diretti interessati non hanno mai voluto ne smentire ne confermare una loro possibile liason.

E così alcuni in Rete hanno iniziato a ipotizzare che fosse stato un semplice flirt, mentre altri ancora hanno iniziato a sognare, auspicando che Marco e Mahmood siano una coppia. Entrambi riservatissimi sulla loro vita privata, che tale per loro, nonostante il successo, dovrebbe rimanere, non amano condividere sui Social ne sui giornali e in TV le loro storie d’amore.

La verità sul loro legame

A parlare per loro ci pensa la musica. In ogni caso pare che tra i due non ci sia stato nulla, se non uno splendido rapporto di collaborazione e una bella amicizia. Tra l’altro, se per Mengoni c’è ancora un alone di mistero relativo ai suoi legami sentimentali, per Mahmood si è parlato a lungo del un nome di un bellissimo giovane che potrebbe essere stato, o essere ancora, legato a lui dal punto di vista sentimentale.

Si tratta di Lorenzo Tobia Marcucci, classe 1989, che è un grandissimo appassionato di Moda, Fashion e spettacolo. Dal canto suo l’artista non ha molta voglia di parlare dei suoi amori. Si era anche vociferato di un legame speciale con Blanco, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Tuttavia ciò è solo una grande falsità e i due sono soltanto colleghi e grandi amici.