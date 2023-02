Amici nella bufera, autori messi con le spalle al muro: “Ma li stanno minacciando?”

Nelle ultime ore nella scuola di Amici c’è stato un episodio che ha avuto come protagonista uno degli allievi. Non è passato inosservato perché pare che dall’esterno siano arrivate delle direttive da seguire. Ecco come stanno realmente i fatti.

Il talent show di Maria De Filippi dà la possibilità ai giovani talenti di sfondare nel mondo dello spettacolo nel ballo o nel canto. In questi giorni, per esempio, sul palco dell’Ariston si sta esibendo l’ex ballerino Alessandro Cavallo. Non a caso Lorella Cuccarini ha pubblicato un post in sua compagnia, poiché anche lei è stata invitata al Festival di Sanremo.

Alcuni ragazzi, una volta terminato il percorso di miglioramento professionale nella scuola di canale 5, hanno ottenuto un grande successo impegnandosi sempre più nel raggiungere degli obiettivi. Possiamo menzionare Elena D’Amario, Umberto Gaudino, Emma Marrone, Giulia Stabile e tanti altri ancora.

Non è ancora chiaro chi sarà a portare a casa la coppa della vittoria in questa edizione. Molti telespettatori sono concordi nel dire che la maggior parte dei cantanti ha le carte in regola per vincere e tra questi c’è Piccolo G. Amici gli ha permesso anche di trovare l’amore tra i banchi. Non a caso è uscito allo scoperto fin da subito con Federica.

Di recente sulla pagina Instagram del talent show è stato pubblicato un video in cui Piccolo G ha avuto un momento di sfogo davanti alle telecamere. Le sue parole sicuramente verranno commentate nell’imminente puntata della domenica.

“Non riesco a crederci”

“Ai cantanti viene mostrato un video in cui Piccolo G mette in discussione i brani che gli vengono assegnati dalla produzione”, ecco il titolo del video. Il ragazzo sta conversando con Angelina e ammette di essere turbato dai brani che gli sono stati assegnati. Lei ha esordito in questo modo: “Se un pezzo non ti piace fattelo piacere, altrimenti se devi stare così…”.

Lui ha risposto in questo modo: “Mi sento mediocre, uno che non riesce a fare il suo lavoro…Adesso che loro prendano delle decisioni per il mio bene non riesco a crederci”. Gli utenti social hanno notato il dispiacere nei suoi occhi, quindi hanno espresso una propria opinione.

“Bisognerebbe andare incontro”

“Completamente dalla parte di Piccolo, è giustissimo affidarsi a persone che lavorano per il programma…ma se lui non si sente se stesso e preferisce fare altro bisogna anche andare incontro all’artista” e “E’ una testa pensante e non un allocco. Sono gli insegnanti che devono mettersi in profondo ascolto delle esigenze dei propri allievi”.

Per scoprire come andrà a finire la faccenda non resta che attendere la prossima puntata, ovvero quella di domenica 12 febbraio 2023.