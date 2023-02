Risparmio al Supermercato, una spesa pagata dallo Stato: ecco chi ne ha diritto

Chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese può contare su Carta Acquisti quando si reca al supermercato. Ecco cosa bisogna fare per ottenerla.

Purtroppo non tutti riescono ad affrontare le spese della quotidianità, soprattutto dopo i mesi dei vari lockdown dovuti alla pandemia. Molte persone sono state costrette a chiudere delle attività o a lasciare il lavoro perché il datore non ha potuto più garantire un salario.

Tuttavia i periodi bui sono solo un lontano ricordo per chi non riesce a garantire alla famiglia un pasto giornaliero. Per fortuna lo Stato ha messo in atto dei provvedimenti per sostenere dalle più semplici spese a quelle più costose che riguardano soprattutto la salute.

Contributi per i figli disabili per genitori disoccupati, reddito di cittadinanza, buoni spesa, contributi regionali, family card, contributi servizi sociali. Poi è stato aggiunto alla lista un altro valido supporto.

Si tratta della Carta Acquisti, vale a dire una carta di pagamento elettronico per i cittadini che hanno difficoltà economiche. Si può usare nei negozi che all’ingresso hanno il simbolo della carta. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’aiuto è per coloro con limiti di età e di Isee e vale 40 euro al mese, ma si dà ogni 2 mesi. Di conseguenza il beneficiario ha 80 euro una sola volta. Gli idonei devono compilare un modulo messo a disposizione dal 1° gennaio sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Bisogna recarsi negli Uffici Postali con il modulo e la documentazione richiesta. Ma per cosa si può usare?

Con la Carta Acquisti è possibile pagare le bollette di luce e gas e anche le spese sia alimentari che sanitarie. Lo Stato ha deciso di aiutare determinate categorie di persone, ovvero chi ha un’età che va dai 65 anni in su e chi ha meno di 3 anni. Nel secondo caso saranno i genitori a usufruirne. Per quanto riguarda l’Isee deve essere in corso con validità inferiore a 7.120,39 euro per il 2022. Inoltre non si deve essere proprietari di più di un immobile e non si deve avere una patrimonio mobiliare superiori a 15.000 euro.

In caso di smarrimento cosa fare?

Se non avete più nel portafoglio la carta e non ricordate quando l’avete utilizzata l’ultima volta, è consigliabile contattare il numero verde gratuito 800.902.112 o al +39.049.21.00.149 se si chiama dall’estero. Poi si dovrà fare una denuncia e riferire agli sportelli dell’Ufficio Postale il numero di blocco fornito dall’operatore.

Dopo sarà possibile chiederne un’altra con il saldo della precedente carta. Per ulteriori informazioni basta andare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.