Trucco Shine, pelle radiosa: le star lo fanno così

Le donne del mondo dello spettacolo appaiono sempre bellissime e impeccabili davanti alle telecamere. In realtà fanno ricorso a un make-up davvero spettacolare. Ecco come ottenerlo con semplici passaggi.

La bellezza è sinonimo di donna? Ebbene sì. Nel corso del tempo l’attenzione per l’aspetto estetico non è mai stato trascurato. Ogni epoca ha avuto i suoi canoni e sono sempre stati rispettati. Non a caso si parla di tendenza. Lo stesso vale per il trucco utilizzato per rendere omaggio proprio alla bellezza.

Quando accendiamo la televisione non possiamo fare a meno di ammirare le star del mondo dello spettacolo sia nazionale che internazionale. Sono sempre perfette davanti alle telecamere e il merito è sicuramente dei make-up artist d’eccezione.

Da Angelina Jolie a Chiara Ferragni, la lista è infinita. Fatto sta che ispirano molte donne a perfezionarsi e apprezzare la figura riflessa nello specchio. Ma come si può fare contando solo sulle proprie forze?

E’ possibile avere lo stesso risultato a casa solo se nel beauty case sono presenti questi formidabili prodotti. Ecco quali sono e a cosa servono per rendere perfetto il viso nel suo complesso.

Base per il trucco e utilizzo di un primer

In passato andava di moda l’era dello sculpting e dell’uso di prodotti su prodotti. Per fortuna adesso è stato proposto il trucco shine che rende la pelle luminosa e allo stesso tempo estremamente naturale. E’ luminosa ed è possibile ottenerla non solo sul Red Carpet, ma nella vita di tutti i giorni. Andiamo a scoprire come fare in semplici mosse.

Si deve prima di tutto idratare la pelle e poi creare una buona base per il trucco. Per questo motivo si può optare per fondotinta liquidi come il Defence Color di Bionike. Da mescolare un primer illuminante così da risultare più cremoso. Questo tipo di fondotinta è da preferire a quelli matt o più spessi.

Illuminante, cipria, ombretto e lip-gloss

L’illuminante è fondamentale da applicare sugli zigomi, nell’angolo interno degli occhi, sull’arco di Cupido e sulla punta del naso. E’ consigliato usare quello di Charlotte Tilbury, ovvero l’Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. Poi la cipria Solar Translucent Loose setting powder di D&G

Stesso discorso per l’ombretto liquido satinato e paillette di Sisley. Ci sono diverse tonalità e si applica con una spugna per stenderlo in modo omogeneo e sfumarlo. Infine per le labbra occorre un lip-gloss con effetto glow. E’ consigliato il Kiko Milano.