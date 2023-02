Labbra perfette, la nuova tecnica trucco di Jennifer Lopez: ecco come si fa

Jennifer Lopez è una delle donne più famose a livello internazionale. Molte fan hanno scoperto che utilizza una tecnica per rendere le sue labbra perfette. Ecco qual è.

Le donne da sempre hanno messo in evidenza le labbra, come segno di estrema femminilità. Basta pensare che le civiltà mesopotamiche sorte tra il Tigri e l’Eufrate si abbellivano con polvere di gioielli mentre in Egitto si usavano delle terre scure e si applicavano con un bastoncino d’avorio. Il colore delle terre, mescolate a olio, variava dal rosso al rosa.

Secondo la mitologia greca si narra che la dea della bellezza fosse stata la prima donna ad aver usato delle ciliegie. Di conseguenza coloro che la veneravano presero spunto. Le donne romane, invece, utilizzavano un rosso estratto da un minerale chiamato mino.

Nel Medioevo rossetto e cipria erano usati, ma chi avevo il neo vicino alle labbra non era visto di buon occhio perché associato al demonio. In Giappone diventò popolare la figura della geisha, la quale puntava soprattutto sulle labbra che spiccavano ancor di più su una pelle bianca. Si dovrà attendere solo il 1700 per avere la matita per le labbra.

Nel 1915 fu creato il primo rossetto in formato stick. Ancora oggi vengono introdotte tante novità e, se sono proposte da delle star di fama mondiale come Jennifer Lopez, è normale che diventino tendenza. La cantante, per esempio, fa ricorso alla tecnica dell’overlining.

Ecco come utilizzare la tecnica dell’overlining

Molte donne si recano dal chirurgo estetico per dare volume alle labbra. In realtà ci sono dei rimedi efficaci che potrebbero evitare ciò. L’overlining è una soluzione efficace. Si deve tracciare con una matita una linea non molto distante dalle labbra. Occorrono delle tonalità nude o rosati, ma l’importante è essere vicino al colore delle labbra.

Ricapitolando, occorrono una matita nude, un rossetto e ovviamente una mano ferma che possa tracciare un’ottima linea. Cosa importante è non eliminare la forma a V, non arrotondare il tratto, sfumare leggermente la linea nella parte interna. Se si vuole rendere le labbra brillanti, tra i prodotti non può mancare il gloss.

Le donne famose che la propongono

Oltre a Jennifer Lopez, ci sono altre donne del mondo dello spettacolo che non possono farne a meno. Tra queste possiamo menzionare Chiara Ferragni, una delle influencer più amate del momento.

Nel caso della cantante la matita è più scura rispetto al colore delle labbra. Si deve stendere fondotinta sul contorno mentre sul bordo esterno si usa un illuminante o correttore più chiaro del fondotinta.