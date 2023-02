Capelli Elettrici, basta impazzire: un rimedio efficace da mettere subito in pratica

Tante donne hanno il problema dei capelli elettrici e cercano ogni possibile rimedio per eliminare questo effetto. In realtà esiste un metodo efficace che può risolverlo in pochissimi minuti.

I capelli sono uno dei tratti caratteristici di una persona. In passato rappresentavano lo status sociale di appartenenza e gli uomini se ne prendevano tanta cura, come testimoniano delle anfore ritrovate in alcune tombe egiziane. Al loro interno si metteva dell’olio profumato e si cospargeva sulla pelle e anche sulla chioma.

Nel Medioevo, invece, erano considerati parte dell’anima e tutto ciò che era sinonimo di sfarzoso era considerato peccaminoso. Le pettinature dovevano essere semplici e non dare sfogo all’immaginazione. Il colore di tendenza era il biondo che denotava purezza. Basta menzionare Laura De Noves, la donna tanto amata da Francesco Petrarca e citata soprattutto nel Canzoniere.

Nel Rinascimento si riprendono i canoni della bellezza classica. Acconciature romantiche con fiori tra le ciocche, come appare la Venere di Andrea Botticelli. Con il passare dei secoli sono cambiate le tendenze, fino ad arrivare al Novecento con tante novità e tecniche per avere look impeccabili.

Oggi tanti si recano nei saloni di bellezza per avere una chioma sempre curata e presentabile. Fatto sta che qualcuno non riesce ad affidarsi al parrucchiere e quindi se ne occupa personalmente, non avendo i risultati desiderati. Un esempio? Non ottenere un liscio perfetto, ma elettrico. Ecco come fare per risolvere.

“Tutti i tipi di capelli possono essere interessati al fenomeno”

Anche se utilizziamo una buona spazzola e un phon di ultima generazione, c’è sempre qualche ciocca che fa capricci. Ne ha parlato un esperto del settore delle bellezza, ovvero Sergio Carlucci: “Oltre al clima vi sono altre cause che provocano questo fenomeno tra cui uno sfregamento intenso dei capelli con l’asciugamano una volta lavati, il calore eccessivo degli strumenti a caldo, soprattutto la piastra, ma anche indumenti invernali come maglie a collo alto in lana o materiali acrilici”.

Poi ha aggiunto: “E’ nei capelli sottili che si notano maggiormente gli effetti. Ciò è dovuto al suo peso minore, dunque è maggiormente esposto alla carica elettrica. I capelli si caricano di elettricità e diventano indomabili”.

Ecco i rimedi

Infine è arrivato al nocciolo della questione, ovvero come evitare il problema: “Usare spazzole e pettini realizzati con materiale organico, meglio se metallo o legno. Usare creme idratanti nutrienti da applicare prima dell’asciugatura che aiuti a scaricare i capelli dall’elettricità”.

Ha consigliato come crema l’Intensive Mask. Da non dimenticare l’olio per gestire dopo asciugatura il capello. In questo modo si potrà eliminare l’effetto elettrico.