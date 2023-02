Moda Over 50, sensuali a tutte le età: ecco come valorizzarti

Come sentirsi al top con semplici accorgimenti quando si hanno superato i 50 anni. I consigli per non sbagliare!

Ogni donna, al di là della sua età anagrafica, ha il diritto di sentirsi bella e a suo agio con se stessa. Pertanto è fondamentale che il suo look, anche per quanto concerne la scelta di indumenti, non solo le piaccia, ma le stia pure bene. E che le permetta di muoversi con agilità e scioltezza.

In ogni caso, superati i 50 anni di età, è opportuno evitare, secondo molti esperti, di vestirsi come una 30enne per non fare paurose cadute di stile. Tuttavia questo non significa che bisogna puntare per forza di cose su abiti scuri e poco briosi, anzi! Fondamentale è saper giocare coi colori, persino quelli più accesi, e sull’utilizzo degli accessori.

Da evitare come la peste sono eccessive scollature e spacchi vertiginosi. No poi a gonne e vestiti troppo corte/corti e nemmeno eccessivamente lunghe/lunghi. Diciamo pure che le mezze misure sono quelle maggiormente da seguire. Stesso discorso quando non si sa che cosa scegliere tra oversize e lo slim.

Curiamoci di più

Un altro aspetto da sottolineare che mai e poi mai bisogna presentarsi trasandate. Dunque cerchiamo di curare la scelta dei propri indumenti che devono essere sempre ben abbinati, puliti, profumati e stirati. E poi prestiamo maggior attenzione alla cura delle nostre chiome, della pelle del nostro viso e alla manicure.

Il make-up deve essere volto a minimizzare le imperfezioni, quindi no a ombretti e rossetti troppo forti, che le accentuerebbero. Puntiamo invece su qualcosa di più raffinato e che ci illumini maggiormente il viso. Anche un nuovo taglio di capelli che sappia valorizzare al meglio i nostri lineamenti è un valido aiuto!

Donna di mezza età valorizzata Youbee

Giochiamo con gli accessori e sorridiamo!

E che dire degli accessori? Giochiamo molto sulla scelta di foulard, collane, bracciali e borse, puntando per lo più su tonalità accese. L’unica condizione è che siano in perfetta armonia con gli elementi che scegliamo. Orecchini sì ma non eccessivamente vistosi ma piuttosto luminosi. No a quelli di plastica o di legno.

Tuttavia, cerchiamo anche di prenderci cura del nostro fisico, facendo attività fisica ogni giorno e possibilmente una bella passeggiata all’aria aperta. Ciò è un vero toccasana anche per lo spirito. E per ultimo vi lasciamo il consiglio, non meno importante di altri. Quale? Quello di sorridere maggiormente a voi stesse a gli altri. Del resto è proprio il sorriso l’arma più seduttiva di sempre.