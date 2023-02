Emicrania, allarme a tavola: 9 cibi da evitare assolutamente

Attenzione a ciò che mangiamo! Ciò che ingeriamo può causarci malesseri, come il mal di testa. I cibi da evitare!

Soffrire di emicrania belle forti non è certamente piacevole. Se poi dobbiamo lavorare molte ore al pc e studiare duramente non è il massimo. Per farcele passare dobbiamo assumere dei farmaci e riposare. Sta di fatto che le cause numero uno di esse sono lo stress e la cattiva digestione. Tuttavia anche sia il caldo sia il freddo eccessivi possono provocare danni in tale direzione.

Ovviamente ci sono persone che sono più soggette e altre meno. Questo è da sottolineare fin da subito. Come lo è che anche la sindrome premestruale e il momento del mestruo vero e proprio le causano in molte donne. E a seconda delle motivazioni che provocano il mal di testa e di come lo percepiamo possiamo assumere una medicina specifica.

Sta di fatto che se possiamo cercare di evitarlo sul nascere sarebbe meglio. E, oltre a cercare di non bere mai acqua o bibite gassate ghiacciate e mai tutto di un fiato, occhio a cosa mangiamo! Al di là della quantità, è bene segnarsi che alcuni alimenti potrebbero causarci delle bruttissime cefalee.

Gli alimenti da evitare

Attenzione a non mangiare troppi formaggi stagionati e insaccati, perlopiù se eccessivamente saporiti e speziati. Tuttavia anche troppo pesce come il tonno e le sardine, che sono generalmente grasse anche per via del loro condimento, possono provocarci i primi dolori. Stesso discorso se esagerate con il classico fritto misto!

Evitate anche di ingerire molto pane, soprattutto se non fresco. Cercate di evitare quello confezionato. La carne rossa fa bene, tuttavia non eccedete mai con il suo consumo se siete già molto stanchi e stressati. Non per nulla in tali condizioni sarete già predisposti a prendervi un super mal di testa. Ergo, il suo consumo potrebbe solo peggiorare le cose!

Occhio anche a cosa bevi!

Tra le verdure non abbuffatevi di spinaci, crauti e pomodori, soprattutto se crudi. Evitate il più possibile l’alcool, in particolar modo il vino rosso e la birra. In ogni caso, quando avvertite i primi sintomi del malessere, mangiate qualcosa di leggero e bevete un po’ di acqua a temperatura ambiente. Poi prendete immediatamente l’analgesico.

Infine, cercate di riposare. Solo così il medicinale farà realmente effetto in poco tempo. Difatti il riposo mixato a una sana alimentazione è il segreto per stare meglio. In ogni caso se notate che dopo aver pranzato e/o cenato, al di là, di quello che avete mangiato, soffrite spesso di mal di testa, parlatene subito al vostro medico. Potreste soffrire di qualche intolleranza.