Soffri di Mal d’Auto? Si combatte così: 7 abitudini da dimenticare

Viaggiare in automobile è un incubo per molti. Sto al mal d’auto con semplici accorgimenti. Da seguire subito!

Per prima cosa è bene sfatare un falso mito: può capitare a tutti di non sentirsi bene. Se principalmente a provare codesto malessere sono i bambini, per la verità anche ai più grandicelli e attempati può capitare. E pure più spesso di quello che si crede. Inoltre quando si avvertono i primi sintomi non bisogna vergognarsi di comunicarlo a chi guida e agli altri passeggeri.

Difatti è fondamentale prestare subitaneamente assistenza e provvedere subito a frenare la nausea. In ogni caso quando sappiamo che dobbiamo affrontare un viaggio, soprattutto se lungo, riposiamo bene la notte precedente. Se infatti siamo molto stanchi non ci troveremo nello stato ideale per farlo.

Al di là di ciò bisogna anche prestare molta attenzione a ciò che si mangia prima della partenza. Molti preferiscono non mangiare nulla ma è sbagliato. Come lo è esagerare a livello di quantità. Meglio uno spuntino sano e leggero. Evitate poi di assaggiare prodotti freddi e appena presi dal frigo.

L’importanza di idratarsi e di distrarsi

Inoltre è fondamentale non rimanere mai e poi mai disidrati. E per evitarlo è meglio sorseggiare di tanto in tanto dell’acqua naturale a temperatura ambiente. No a bibite gassate! Stesso discorso per bevande estremamente eccitanti. Potrebbero causare vomito qualora il percorso sia a tratti tortuoso o per via di alcune frenate.

Ovviamente non bevete nemmeno alcool! Se temete di annoiarvi durante il percorso armatevi di un buon libro o di una rivista. Oppure ascoltate della buona musica con il nostro ipad. Non fatevi prendere dalla mania di guardare continuamente fuori dal finestrino. Questo gesto, apparentemente innocente, potrebbe causarvi mal di stomaco!

Un po’ di sosta e occhio alle temperature

Inoltre cercate di guardare semmai in avanti e di scambiare quattro chiacchiere con gli altri viaggiatori. Non distraete il guidatore ovviamente. Lui deve essere lucido al massimo! Se avete la percezione che vi manchi l’aria o state respirando odori sgradevoli, abbassate il finestrino per qualche istante. Vi sentirete come nuovi!

Chiedete anche di fare qualche sosta per riposarvi e sgranchirvi le gambe. Ottimo se poi berrete in quei momenti un po’ d’acqua. Fate dei bei respiri e non fatevi prendere dall’ansia al pensiero di rimettervi in viaggio. E se percepite troppo caldo o eccessivamente freddo in auto, chiedete di regolare diversamente l’impianto di riscaldamento e/o di raffreddamento.