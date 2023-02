Argento Annerito, basta faticare: il trucco per farlo risplendere in 2 minuti

Il tuo argento sarà come nuovo dopo che metterai in pratica i nostri consigli. In men che non dica, una meraviglia!

Le faccende di casa sono per molte persone qualcosa di molto stressante. E quando notano che alcuni elementi di argento non sono più belli come un tempo la frustrazione è davvero tanta. Si decide quindi di non usarli più e di nasconderli. In alcuni casi si pensa addirittura di buttarli.

Non si sa che cosa fare per farli tornare agli antichi fasti. Certo, l’argento annerito non è il massimo da usare e da vedere! In commercio esistono davvero tanti prodotti che ci fanno intendere di poterci aiutare ma sovente non è affatto così. Alcuni poi si professano mezzi naturali quando non lo sono!

Spendiamo talora tanti soldini senza ottenere alcun risultato. Siamo sempre più propensi a lasciar perdere. Ad usare altri oggetti di materiale diverso. Magari meno preziosi ma comunque nuovi e privi di imperfezioni. Oppure siamo pronti a darci alle compere. Sta di fatto che qualche volta succede che il nostro argento abbia per noi anche un valore affettivo.

Spesso è legato a ricordi

Capita infatti di averlo ereditato da genitori, zii e nonni. O ancora di averlo ricevuto in occasione di matrimoni e convivenze. Oppure per Natale. Pertanto se lo lasceremo da parte o lo daremo via, sarebbe come riporre in un angolo o gettare al vento anche l’affetto di chi ce l’ha donato. Che tristezza, vero?

Sta di fatto che se decidiamo comunque di utilizzarlo quando siamo soli in casa, in caso di ospiti ci rifiutiamo categoricamente di farlo. Dobbiamo apparire al meglio e così la nostra dimora. Se no che figuraccia! Tuttavia, perché non proviamo a dare una bella pulita ai nostri oggetti in argento anneriti in maniera diversa? Puntiamo sulla semplicità e sul naturale! Abbiamo già tutto in casa!

I rimedi top

Per esempio, che ne dite di provare con un po’ di dentifricio? Poi strofinateli con un panno in microfibra, quindi risciacquate con acqua tiepida. Se si tratta di qualcosa di piccolo potete agire anche in un altro modo. Prendete un contenitore in vetro ben capace e avvolgetelo con dell’alluminio. Quindi metteteci una manciata di sale grosso, gli oggetti che volete pulire e dell’acqua bella calda.

Lasciate in ammollo per due ore. Trascorso il tempo, asciugate tutto quanto con cura e delicatezza. Potete anche affidarvi a un composto di bicarbonato di sodio misto a un po’ di succo di limone. Lo dovete applicare direttamente al vostro argento. O se preferite potete farlo tramite uno spazzolino da denti morbido. Infine, asciugate. Risultati sempre garantiti!