Struccante Viso e Occhi, addio prodotti costosi: confezionalo subito a casa con 2 ingredienti

Vuoi provare uno struccante fai da te delicato e semplicissimo da utilizzare? Ti serviranno solo due ingredienti.

In commercio esistono tantissimi prodotti per la cura del nostro corpo e del nostro viso. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ovviamente bisogna scegliere quelli più giusti per noi a seconda delle nostre esigenze e della tipologia della nostra pelle. Fondamentale è anche lo stato in cui si trova in un preciso momento.

Usare poi qualcosa di scadente non è mai un gran affare. L’epidermide difatti merita la massima attenzione. Non solo perché è un autentico piacere vederla sana e luminosa, oltre che notarla vellutata e morbida al tatto. Non per nulla sono sempre più frequenti anche le malattie della pelle, nonché numerose irritazioni. Esse sono decisamente antiestetiche e talora difficili da coprire con il make up.

E se poi parliamo del nostro viso che, insieme alle mani, è il nostro miglior biglietto da visita, l’attenzione deve essere ancora più alta. Sta di fatto che molti prodotti non sempre corrispondono alle nostre alte aspettative. E ciò capita sovente con quelli che sono molto pubblicizzati sia sui Social che in TV. O soprattutto con quelli che costano troppo poco.

Stop agli arrossamenti

Alcune volte poi sono eccessivamente aggressivi e tendono a provocarci degli arrossamenti. E questo lo notiamo se contengono troppo alcool. E quando si parla poi di struccanti con i quali possiamo eliminare il make up anche dai nostri occhi se sbagliamo nella scelta poi possono essere dolori!

Difatti possiamo percepire in men che non si dica bruciori che non sono certamente una bella compagnia! Inoltre potremo pure rischiare di trovarli visibilmente arrossati. Dunque che fare? Oltre a chiedere in farmacia qualcosa di più adatto, perché non provate a crearne uno molto delicato voi stesse? Farlo è davvero molto veloce e assai semplice. Inoltre è molto economico.

Due ingredienti per il nostro struccante fai da te

Vi basteranno infatti solo due ingredienti che abbiamo tutti quanti in casa. Stiamo parlando di una bustina di camomilla e di un poco di olio extravergine d’oliva. Per creare il vostro struccante ad alto carattere lenitivo vi basterà in primis prendere una tazza contenente l’infuso per l’appunto di camomilla. Sarà ovviamente molto caldo. Lasciatelo raffreddare senza fretta.

A questo punto rovesciatelo delicatamente con l’aiuto di un imbuto o di un colino 50m di esso all’interno di una boccetta o di plastica o di vetro. Chiaramente deve essere ben asciutta e completamente pulita. Aggiungete ora 25 ml di olio extravergine d’oliva. Conservate il prodotto così creato in frigorifero. Prima di utilizzarlo agitatelo bene. Et voilà, trucco tolto senza arrossamenti!