Allarme rosso Amazon, clienti in rivolta: non rimborsano più

Amazon è ancora una volta nel Caos. Alcuni clienti sono arrabbiatissimi. Niente rimborsi. Come mai?

Siamo ormai avvezzi a comperare online. E Amazon è il luogo virtuale dove amiamo perlopiù fare acquisti. E lo facciamo anche ora che siamo tornati alla normalità e che non dobbiamo seguire restrizioni. Ora che possiamo andare tranquillamente nei negozi e vedere i prodotti di persona, scegliamo ancora di fare compere con un click.

E questo non riguarda solo merce rara bensì qualsiasi cosa. Comperiamo davvero di tutto e pure in grande quantità. Ci sentiamo fortunati perché poi possiamo ricevere i nostri acquisti direttamente a casa o in luogo da noi stessi segnalato. E talvolta pure in pochissimo tempo. Insomma, una vera manna dal cielo! E se non fosse esattamente così?

Del resto capita talvolta, soprattutto se si tratta di abbigliamento o di accessori per la casa, che qualcosa vada storto. Notiamo che non siamo soddisfatti di ciò che abbiamo ricevuto. Forse la maglietta o il pantalone ordinato sono troppo stretti o eccessivamente larghi. O quel copridivano non va bene per il nostro divano. E allora chiediamo di fare un cambio con tanto di reso.

La rabbia dei clienti

E qui scatta sovente anche la richiesta del rimborso. E Amazon come si comporta in questi casi? Molti utenti si stanno lamentando del fatto che tutto questo non sia possibile, perlomeno non ora. E ciò ha provocato un sentimento di rabbia, misto a frustrazione nei cuori dei più. Compresi i clienti di vecchia data.

Tuttavia costoro hanno deciso di fare sentire la loro voce fondando un gruppo su Facebook. Oggi è molto nutrito e in esso trovano spazio moltissimi italiani. Indignatissimi per non aver ricevuto una degna risposta da parte del servizio clienti. O ancora lo sono perché si sentono profondamente presi in giro. Per non dire di peggio!

Niente reso e niente rimborso

Alcuni si lamentano dal fatto che, dopo aver provveduto a rispedire i prodotti che volevano restituire, poi non solo non abbiano mai ricevuto notizie riguardo al ricevimento dall’azienda ma nemmeno un feed back positivo. In poche parole alcuni si sono sentiti rispondere qualcosa che ha fatto loro rabbrividire e arrabbiare ancora di più.

A quanto pare i loro pacchi non sarebbero affatto arrivati a destinazione. Dunque niente reso e niente rimborso. Soldi spesi per qualcosa che non andava bene e che non hanno mai potuto usare. Il che non sarebbe il massimo soprattutto in un momento di grande crisi che serpeggia ancora ovunque. E Amazon è sempre più nel Caos.