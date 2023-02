Addio Coca Cola, gli americani preferiscono questa bibita | Eccola la più venduta e si compra su Amazon

Grande smacco per la Coca Cola. Ora gli americani hanno cambiato idea. Le preferiscano l’altra bibita. Che smacco!

Quando andiamo in un fast food o ci accingiamo a mangiare una piazza siamo soliti ordinare una Coca Cola. Sovente chiediamo anche l’aggiunta di un po’ di ghiaccio e di limone. Amiamo gustarla sia in lattina sia in bottiglia. Tuttavia quando è alla spina siamo ancora più contenti. Sta di fatto che in America non è più così.

Sì, se ne beve ancora, ma in ogni caso il suo consumo è nettamente diminuito. Ciò ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. Come è possibile una cosa del genere? Chiaramente poi grande è stata la curiosità di sapere chi, o meglio, che cosa avrebbe preso il suo posto. Un posto incontrastato fino a poco tempo fa nel cuore degli americani.

Inoltre c’è anche chi si domanda se anche in Italia oggi molti che sono legati alle tendenze made in Usa non vogliano fare lo stesso. Sta di fatto che è ben noto che esiste sul mercato, anche nel nostro Paese, un altro marchio concorrenziale che piace molto. Si tratta della Pepsi. In ogni caso lei non è mai riuscita a diventare la prediletta a livello di bibite gassate.

Non solo Coca Cola

Molto stimata in America è anche la 7up. Ha un sapore molto diverso rispetto alla Cola ed è ancora più gassata. Tuttavia pare che a merenda sia molto apprezzata soprattutto dai ragazzi. La sorseggiano mentre gustano panini e toast ma non se vogliono sfamarsi con dei tranci di pizza. In quel caso possono anche optare per una Fanta.

Quest’ultima è bevuta perlopiù da un target giovane e da bambini. Gli adulti stanno dimostrando di non amarla molto salvo nei periodi più caldi. Tuttavia loro prediligono anche qualcosa di alcolico come drink. Una birra è sempre un ottimo mezzo per dissetarsi, senza ovviamente esagerare a livello di quantità.

La bibita che le ha fatto le scarpe

In ogni caso la bibita che pare aver fatto le scarpe alla Coca Cola è la Dr Pepper. Qui da noi non è ancora conosciuta e non si trova in vendita nei supermercati. Dunque come facciamo a gustarla? Basta che facciamo un bel salto metaforico su Amazon dove la troviamo in vendita.

Per la verità qui possiamo anche comperare non solo molte altre bibite made in Usa ma anche altri prodotti che vanno molto forte in quel Paese. Tra l’altro in alcune zone d’Italia stanno nascendo anche negozi fisici dove si possono trovarli. E pure alcune catene alimentari stanno cercando di riservare loro un po’ di spazio nelle loro scansie.