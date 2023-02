Tendenza Moda 2023, addio taglie mini: a primavera cambierà tutto

Stop a tutto ciò che è small e sì all’oversize. Da Marzo la Moda cambia tutto. Come vestirci per essere al top.

In inverno siamo solite indossare maglioni oversize, caldi e soffici. In casa diciamo sì a tute e vestaglie. E ora che il mese di febbraio è da poco iniziato si ha voglia di cambiare. Il freddo si fa ancora sentire, nonostante le giornate siano più lunghe. In ogni caso si intuisce che la nuova stagione non è poi così lontana. E allora corriamo ai ripari facendoci trovare preparate! In che senso?

Dobbiamo prepararci a sentirci cool seguendo le tendenze del momento. E possiamo sfruttare i saldi che sono ancora in atto per acquistare qualcosa da adattare. Oppure puntare sulle nuove collezioni e scegliere i capi più convenienti, con un occhio di riguardo alla qualità.

Dicevamo che il più grande cambiamento per la Moda primaverile sarà il formato. E in effetti, osservando con attenzione i cataloghi di molto marchi, possiamo notare che il mini non è presente. E non lo è non solo per quanto concerne gli abiti ma anche gli accessori. E questi ultimi sono essenziali per dare un tocco finale a qualsiasi mise. Non dimentichiamolo mai!

Le borse top

Partiamo dalle borse. Qui faremo la gioia di quelle donne che quando escono tendono a portarsi dietro la casa intera! Difatti in primavera saranno trendy quelle particolarmente ampie e capienti. Ottime sia quelle da portare a mano in versione mini valigia sia a busta. Queste ultime poi danno sempre un tono di eleganza al proprio look, sebbene in maniera discreta.

Possiamo puntare sia su tonalità chiare e dai toni tenui per le ore diurne e optare su qualcosa di più vistoso, con tanto di strass, per la sera. Splendide anche quelle super colorate, soprattutto nella tonalità sorbetto. Sono da abbinare a capi più scuri o meno sgargianti per dare un tocco di colore in più al vostro outfit. Perfette per un pranzo domenicale o un aperitivo con le amiche.

Le gonne e gli abiti da avere

Macro anche le gonne. Saranno in voga quelle belle lunghe, fino ai piedi. Perlopiù a tubo. Splendide sono quelle in jeans da abbinare a top corti dotati di spalline. No ai tacchi e sì a un bel paio di anfibi neri. E che dire degli abiti? Lunghi, lunghissimi sia per il giorno che la sera.

E se non amate l’eccessiva lunghezza potete puntare a quella media. Tuttavia qui le gonne tenderanno ad essere più ampie in pieno stile impero. Non mancano nemmeno pizzi e merletti in total black in pieno stile dark. E qui non vi resta che smorzare il tutto con accessori colorati oppure proseguire sullo stile punk con catenelle e borchie. E a questo stile potete abbinare pure trasparenze.