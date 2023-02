Belen Rodriguez sfoggia il suo nuovo Cartier: ecco quanto costa il suo orologio | Da non credere

La showgirl argentina ama la Moda e lusso. E il suo nuovo acquisto non fa eccezione. Che cosa costa il suo Cartier?

Quando si dice Belen nel nostro Paese non c’è affatto bisogno di aggiungere il suo cognome tanto lei è famosa. Inoltre è amatissima per la sua avvenenza e per la sua fisicità da 10 e lode. Mamma di due bambini e moglie di Stefano De Martino, è una donna in carriera.

La sua ascesa in TV è praticamente inarrestabile. Tuttavia lei non è solo chiacchierata per la sua vita professionale, che va a gonfie vele, ma anche per quella privata. Non per nulla essa è un argomento assai ghiotto per le riviste di Gossip che nel nostro Paese vanno forte. Qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica, è presa di mira dai giornalisti e dai paparazzi.

Inoltre lei ama ammaliare i suoi estimatori con moltissimi scatti sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui non solo pubblica foto che la ritraggono mentre è al lavoro o posati veri e propri, ma anche altri che la vedono in momenti della sua quotidianità a telecamere spente.

Una mamma presente

Ama infatti mostrarsi durante le sue giornate e serate non solo in compagnia di parenti e amici, ma anche quando se ne sta da sola a casa sua. Qui ama guardare la TV o leggere un buon libro. Inoltre non si fa alcun problema a mostrarsi senza o con pochissimo trucco sul viso.

Talora appare anche insieme alle sue due creature, che sono la luce dei suoi occhi. Del resto, come sostiene il marito Stefano De Martino, lei è una mamma molto presente e la migliore che potesse volere per Santiago. Tuttavia lei è in primis una donna che ama prendersi cura di se e farsi di tanto in tanto qualche bel regalo. Meglio se prezioso.

Il costo da capogiro del suo prezioso Cartier

Ed è questo certamente il caso del meraviglioso Cartier che ha mostrato felice e orgogliosa ai suoi followers in alcuni scatti. Lo porta al polso abbinato a un raffinato bracciale sempre in oro giallo. Si tratta di qualcosa di molto costoso. Diciamo che i prezzi per l’orologio variano da 21.500€ per quello più piccolo a 27.300€ per quello con il quadrante più grande.

Dicevamo poi dell’altro monile che lei ha voluto abbinarci. Si tratta di Love di Cartier, che costa più di 7000€. Tra l’altro è molto richiesto dalle star non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. E ovviamente una diva come la Rodriguez non poteva farselo scappare!