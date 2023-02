Macchie sulle Mani, quelle marroni sono terribili: si eliminano solo così

Tutti vorremmo eliminare i segni di invecchiamento. E nel caso delle macchie sulle mani come possiamo fare?

Come ben sappiamo le mani sono il nostro primo biglietto da visita. È dunque fondamentale tenerle ben pulite e in ordine. Anche le unghie devono esser ben tagliate e nel caso di donne pure sistemate con una corretta manicure. Tuttavia soprattutto con il passare del tempo, si possono riscontrare sull’epidermide l’avvicendarsi di macchie scure.

Sono certamente antiestetiche e possono provocarci un sentimento di grande imbarazzo. Solitamente la causa numero uno del loro profilarsi è la continua esposizione ai raggi solari, per lo più nelle ore più calde e afose. Ed è per tale motivo, oltre che pe evitare ustioni e tumori, che è fondamentale armarci sempre di una protezione solare alta. Anche in pieno inverno.

Purtroppo ci dimentichiamo fin troppo spesso che pure le nostre mani dovrebbero essere protette in tale maniera, in tutte le stagioni. E poi c’è anche da dire che l’invecchiamento cutaneo può portare anche al crearsi di codeste macchie. Certamente possiamo provare a camuffarle con delle creme colorate e con un po’ di make-up, utilizzato a regola d’arte.

I metodi per eliminarle

Tuttavia così non risolviamo il problema alla radice, perché poi, una volta tolto il trucco, le potremmo notare nuovamente. A questo punto ci si chiede se esista o meno un’escamotage per salutarle in modo definitivo, Sì, esiste! In ogni caso è bene recarsi da uno specialista fin da quando vediamo i primi segni del loro crearsi. Così sarà più facile dire loro ciao ciao!

Detto ciò sappiate che un dermatologo può realmente risolvere il problema che tanto ci sta a cuore. I metodi più efficaci in tale direzione sono il laser e la radiofrequenza. Quello più consigliato è il primo dal momento che è più rapido e risolutivo. Inoltre non ci provocherà alcun dolore e/o effetto collaterale.

Il consiglio in più

Se vogliamo invece affidarci alla radiofrequenza dobbiamo mettere in conto che avremmo a che fare con qualcosa di ben più complesso. Essa potrà essere o monopolare focalizzata oppure crioterapia. Nell’ultimo caso la nostra pelle verrà congelata e formerà una sorta di bolla. Farà poi largo spazio ad altra pelle più rigenerata e ben più chiara.

Sta di fatto che se le nostre temutissime macchie cutanee non sono ancora numerose e molto vistose, prima di affidarci a questi trattamenti, possiamo puntare all’utilizzo costante sia di creme che di sieri. Essi dovranno essere dotati di vitamina C e di fospidina. E soprattutto lo ribadiamo, non dobbiamo mai dimenticarci di utilizzare sempre prodotti con protezione solare alta.