Segni zodiacali bollenti a San Valentino: scintille per questi 3, invitali subito

Per gli appassionati di astronomia ecco quali saranno i segni zodiacali che trascorreranno un San Valentino con i fiocchi.

Gli innamorati avranno modo di festeggiare l’amore il 14 febbraio. Tale ricorrenza è stata istituita nel 406 da Papa Gelasio I per sostituire i festeggiamenti dei Lupercalia. Ma di cosa di tratta? In pratica nell’antica Roma in questi giorni i servi e i padroni si scambiavano i posti per far trionfare il caos sull’ordine.

Con il passare del tempo la Chiesa decise di annullare questi riti fino a quando Papa Gelasio I ha voluto istituire una festa in nome dell’amore con il trionfo dei sentimenti. Perché San Valentino? Costui fu giustiziato nel 273 per aver unito in matrimonio una cristiana e un romano. Purtroppo secondo la leggenda pare che entrambi siano morti subito dopo.

Il giorno di San Valentino è alle porte e gli innamorati stanno già andando alla ricerca del regalo giusto per il proprio partner. Qualcuno punta sulle rose rosse mentre altri puntano sulla cioccolata. Tante sono le idee, basta solo dare sfogo alla fantasia.

Chi segue con costanza le rubriche di programmi televisivi e di riviste dedicate ai segni zodiacali, non ha fatto eccezione nemmeno stavolta. Andando a curiosare, ecco che sono saltati fuori i segni che trascorreranno sicuramente una giornata speciale.

Leone, Vergine e Capricorno

Il segno del Leone avrà un mese bellissimo che lo aspetta sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista sentimentale ci saranno tante novità e sicuramente dei piacevoli momenti da condividere con la dolce metà. Il segno della Vergine, prima di godere delle gioie di San Valentino, dovrà risolvere delle questioni sentimentali.

Il segno del Capricorno, invece, potrà vivere un 14 febbraio indimenticabile solo se rivaluterà delle vecchie conoscenze. Per quanto riguarda gli altri avranno da patire delle sofferenze, però tutto sommato l’anno è appena iniziato. Di conseguenza non ci resta che attendere i colpi di scena.

Un mese non roseo per gli altri segni

Il segno del Toro dovrà stare attento a prendere delle decisioni perché potrebbe pentirsene. Eviterà di agire accecato dall’impulsività. Il segno del Gemelli avrà un futuro roseo solo allontanando le persone negative. In questo modo otterrà pace e serenità interiore. Il segno del Cancro non sta passando un bel periodo, in quanto è logorato da una crisi di coppia.

Il segno della Bilancia dopo febbraio potrà vivere con più leggerezza il rapporto. Il segno dello Scorpione attenderà ancora un po’ prima di incontrare il vero amore. Stesso discorso per il segno del Sagittario. Il segno dei Pesci è ancora in fase di divertimento.