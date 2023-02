Dieta Giapponese, ecco perché sono tutti magri: non manca mai questo

Sapete per quale motivi i giapponesi sono tutti magri e in forma? Tutto grazie a un alimento!

Solitamente il popolo giapponese è noto per la fisicità asciutta sia di uomini sia di donne. Ovviamente poi ci sono delle piccole eccezioni. Se fino a molti anni fa non conoscevamo bene la sua cultura e la sua cucina, oggi non ha quasi più segreti per noi. Ristoranti di sushi sono praticamente ovunque, anche nei centri commerciali.

La strategia poi dell’All You Can Eat, sebbene alcuni locali non la adottano, funziona alla grande. I prezzi sono bassi e così molte persone possono permettersi sia pranzi sia cene in compagnia. Anche quelle più anziane, inizialmente guardinghe nei confronti di un regime alimentare diverso, alla fine si sono fatte conquistare.

Inoltre molte donne sono felici di poter andare in quei luoghi, evitando chiaramente i fritti, ma puntano sul crudo. Perché si comportano così? Per il semplice fatto che ritengono di non ingrassare, pur mangiando molto. In effetti il pesce, se cucinato alla piastra e con pochissimi condimenti, non fa prendere kg in più!

Il segreto del fisico magro? L’alimentazione

Tanto più che osservando i gerenti, i cuochi e i camerieri si può notare che sono ( quasi) tutti magri. Dunque il segreto della loro perfetta forma fisica sta nella loro alimentazione? Sicuramente sì. Ricordiamo poi che sono cultori del the e che possiamo gustarne di ottima qualità pure caldo durante i nostri pasti. Il top è quello verde o al gelsomino.

Esso non è solo benissimo ma favorisce l’eliminazione dei grassi e il rilassamento mentale. Inoltre aiuta a digerire. Niente male, vero? In ogni caso l’alimento top della loro cucina, che sovente gustiamo pure quando andiamo a mangiare nei loro ristoranti, è un altro. Qualcosa di molto semplice che solitamente viene servito all’interno di una ciotolina o di un piattino. Avete capito che cos’è?

Le caratteristiche degli edame

Si tratta degli edame che altro non sono che legumi, o meglio fagioli immaturi di soia. E sono un vero toccasana per la salute. Non per nulla sono ricchi sia di proteine che di fibre. Migliorano i livelli di glicemia così come i processi intestinali. Ottimi pure per il cuore e per le ossa.

Inoltre riducono il colesterolo e combattono i radicali liberi. E noi aggiungiamo che sono pure molto buoni da gustare e che donano un certo senso di sazietà verso la fine del pasto. Così non saremo indotti a mangiare ancora. Per tutti questi motivi non dimentichiamoci di ordinarli sempre quando andiamo a un ristorante giapponese!