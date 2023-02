Insetti nello Spritz, allarme rosso: attenzione a quel che bevi

La bevanda più bevuta soprattutto dai giovani in pausa ha un legame con gli insetti? Come è possibile?

Il mondo è in continua evoluzione. Anche il settore alimentare, che ha subito un bel rincaro, lo è. Oggigiorno esistono diversi modi di cucinare. I regimi alimentari sono cambiati e ristoranti innovativi hanno aumentato il loro raggio di azione. Anche al supermercato la scelta è sempre più ampia.

Diciamo pure che ce ne è per tutti i gusti ma non per tutte le tasche. Molte persone oggi più che mai scelgono il biologico. Tuttavia non sempre, sondaggi e test alla mano, è più sano rispetto al tradizionale. Inoltre è molto più caro. N0nostante ciò nei negozi troviamo talvolta intere scansie che lo riguardano.

La pasta e il riso sono i prodotti più venduti. Non per nulla per un italiano è davvero difficile fare a meno di un primo piatto durante un pasto. Tanto più che ora come ora che siamo ancora in inverno è un vero toccasana. Tuttavia anche pane, crackers, grissini e biscotti sono molto richiesti.

La tendenza dell’aperitivo serale

Molti li acquistano non perché credono che siano più salutari, e in certi casi lo sono, ma semplicemente per seguire una moda. Del resto anche per quanto concerne il cibo e l’alimentazione esistono delle tendenze. Noi non ce ne rendiamo conto ma è esattamente così. La Televisione, la Stampa e soprattutto i Social ci condizionano tantissimo in tale direzione.

Così come le scelte fatte dai nostri cari e dai nostri amici. Solo loro sovente i nostri primi influencer. Stesso discorso per colleghi, compagni di studi e coinquilini. Non per nulla anche il momento dell’aperitivo, perlopiù serale, è diventato praticamente un appuntamento fisso e alla moda per tantissime persone. E per la verità non solo giovanissime!

La rivelazione che scotta

E durante quei momenti che cosa ordinano? Perlopiù un bello Spritz. Magari anche più di un bicchiere. Costoro sanno che stanno bevendo anche degli insetti insieme al liquido? No, non stiamo scherzando. Anche perché sarebbe una battuta di cattivo gusto. E sapete chi ha reso noto tutto questo? Il mitico Albano nel corso di un sua recente intervista.

“Ogni sera facciamo aperitivo con gli insetti ma non lo sappiamo. Il derivante rosso dello Spritz è fatto con dei derivanti della cocciniglia. Nessuno lo sa, nessuno si sconvolge”. Sta di fatto che ora lo sappiamo tutti e che molti ristoratori si sono messi le mani nei capelli temendo che ora i propri clienti non ne vogliano più sapere di berlo. Ed è il Caos!