Ladri in casa, tutti lo stanno facendo: il trucco geniale per reagire tempestivamente

Per reagire in caso dell’arrivo dei ladri nella nostra dimora esiste un escamotage formidabile. Da applicare subito!

La crisi è ancora molto forte nel nostro Paese. I rincari hanno toccato praticamente tutti quanti i settori, alimentare incluso. Molte persone sono rimaste senza lavoro. Altre hanno visto una riduzione di esso. Insomma., non è un gran momento per nessuno. E così la delinquenza impazza ancora di più.

Oltre a malviventi che operano sul Web, rubando dati personali e sensibili, mettendo in atto truffe in vari ambiti, c’è dell’altro. Non mancano infatti coloro che rubano nei negozi non solo ai negozianti ma anche agli stessi clienti. Altri ancora sono pronti a scassinare auto non per rubare la macchina ma borse che contengono cibo.

E ci sono anche coloro che cercano di fare i furbetti quando pensano la frutta e la verdura. Ovviamente sperano che la cassiera non si accorga del fatto che hanno pesato meno merce. O ancora che abbiamo pesato un prodotto meno caro. Altri poi rubano aprendo delle confezioni. Pertanto occhio quando ne prendiamo in mano una! Verifichiamo che sia integra prima di acquistarla.

Occhio ai classici ladri

Non c’è da stare tranquilli mai. Nemmeno quando siamo a casa. Al di là delle persone che cercano di introdursi nel nostro nido con tante scuse, occhio anche ai classici ladri. Il loro numero sta aumentando ancora di più. Molti non sono professionisti e pertanto non sanno come comportarsi innanzi agli imprevisti. E per questo sono i più pericolosi!

Meglio non fare gli eroi e chiedere tempestivamente l’aiuto alle forze dell’ordine, oltre che armarsi di sistemi validi di antifurto, soprattutto se abitiamo soli e/o isolati. Tuttavia esiste un trucchetto, eccessivamente valido e semplice da mettere in atto, che vi potrà aiutare in tale direzione. Siete pronti a scoprirlo? Lo adoperano ormai in tantissimi!

Il trucchetto da applicare

Consiste nel prendere una bottiglia di vetro. Dovrete rovesciarla in maniera che il collo tocchi terra. Potete così posizionarla innanzi alle porta di ingresso della vostra abitazione, ma anche nei pressi delle vostre finestre e porte finestre. Cadendo, la bottiglia si romperà e voi, avertendo il rumore, potrete accorgervi del tentativo di infrazione.

A quel punto non vi resta che chiudervi a chiave nella stanza dove vi trovate e chiamare immediatamente chi di dovere. Non uscite per nessun motivo. Potrebbe davvero essere molto pericoloso. Se avete bambini in casa, invitateli a fare lo stesso. E se avete un cane da compagnia e/o un gatto, qualora possibile, teneteli con voi.