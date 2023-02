Noemi 30 chili in meno, ce l’ha fatta: ecco la sua dieta super

Noemi è riuscita ad acquistare una forma smagliante grazie a una dieta. Ecco in cosa consiste la sua alimentazione.

Noemi è considerata una delle cantanti più brave del mondo della musica italiana e internazionale. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una voce stupenda tale da non aver alcun rivale. Diventata famosa grazie alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor, da allora ha scalato la vetta del successo.

Per tutta la vita, Un uomo è un albero, Bagnati dal sole, La borsa di una donna, Non smettere mai di cercarmi, Glicine e Ti amo non lo so dire. Ecco dei suoi brani che hanno ottenuto le posizioni più alte nelle classifiche italiane e non. Con alcuni di essi ha aperto dei concerti di Vasco Rossi.

Nel corso della sua carriera ha portato a casa cinque Wind music awards, cinque Premi Roma Videoclip, tre Premi Lunezia, un Nastro d’argento speciale. Per i critici ha un registro vocale da soprano, ma riesce anche a cantare come se fosse un mezzosoprano. Varia dal soul al blues, dal rhythm and blues al rock.

Oltre alla sua musica, Noemi ha incuriosito anche per la sua vita privata. E’ sposata con Gabriele Greco, un bassista e polistrumentista, e nel corso di questi anni ha seguito una dieta che le ha fatto perdere ben 30 chili. Le fan hanno voluto saperne di più, quindi sono state accontentate. Andiamo a scoprire tutto ciò che riguarda la sua alimentazione.

Il benessere psicofisico

Essendo un personaggio pubblico, Noemi tende a condividere la sua quotidianità sui social. Nemmeno stavolta ha fatto eccezione, in quanto ha parlato della sua dieta nota come Dieta Meta. Conosciuta come Medical Education Transform Action, mira non solo sul perdere peso. Infatti il paziente abbraccia anche la sfera psicologica perché il benessere deve essere prima quello interiore.

Il primo mese si effettuano dei test per capire di cosa ha bisogno il corpo. Poi tre mesi si utilizzano per eliminare una determinata quantità dei carboidrati. Due giorni alla settimana sarà possibile mangiare degli alimenti che li contengono. Bisogna affidarsi a un bravo medico, poiché sarebbe inopportuno fare di testa propria.

La giusta motivazione

La dieta è stata proposta dalla dietista Monica Germani. Il punto di partenza è costituito dalla motivazione personale e dalla costanza nel perseguire gli obiettivi prefissati. Sono coinvolti medici di medicina generale, pediatri, endocrinologi, cardiologi e psicologi.

Lo scopo, quindi, è non solo favorire un miglioramento estetico, ma anche quello mentale. Del resto proprio Noemi ha lanciato questo messaggio: “La chiave del tutto è stare bene con sé stessi”.