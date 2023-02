Diamanti nei Capelli, ultima moda 2023: la Lamborghini mostra il nuovo look

Elettra ama giocare e stupire. Ormai i suoi fan lo sanno. Stavolta li ha conquistati con diamanti tra i capelli.

Per ogni donna, famosa e non, le chiome sono la sua croce e nel contempo la sua delizia. L’appuntamento con il proprio parrucchiere è sacro e trovare quello che ci va maggiormente a genio è davvero dura. Lui diventa infatti per noi una sorta di confidente. Non per nulla si dice che quando vuoi sapere qualcosa di qualcuno devi chiedere a lui!

Battute a parte, i capelli seguono anche loro, così come gli abiti, gli accessori e il make up, delle tendenze. Dunque ogni stagione vengono svelati quali tagli e quali colori sono più cool. Così come le sfumature e le acconciature più adatte per la varie occasioni. Stesso discorso se dobbiamo affrontare un impegno di giorno o di sera.

Ovviamente poi bisogna tenere conto della forma del proprio viso e della propria età. In ogni caso la cosa più importante è che dobbiamo sentirci noi a proprio agio con quel look. Del resto non è detto che se anche tutte le nostre amiche lo hanno adottato, come le nostre star preferite, a noi possa andare a genio e farci sentire belle e sicure di noi stesse.

Elettra e i suoi diamanti tra i capelli

Sta di fatto che puntare su una semplice acconciatura che, dopo un semplice lavaggio o qualche colpo di spazzola, sparisce non è qualcosa di impegnativo. Stesso discorso se si vuole sperimentare con qualche accessorio per capelli. Oltre a mollettine, dalle varie forme e svariate colorazioni, a cerchietti e coroncine. A nastri e nastrini che di possono donare un tocco bon ton.

Splendida è anche la coda di cavallo che è stata rivalutata anche per la sera. In ogni caso una donna estrosa come Elettra non poteva presentarsi in pubblico e su Social in maniera scontata e/o banale. E allora che ha deciso di fare? Ha indossato una tutina gialla e ha messo dei diamanti tra i capelli!

Un risultato spettacolare

Il risultato ottenuto è decisamente spettacolare. Si tratta di una pioggia luminosa che ben si addice alle sue chiome scure, di media lunghezza. Sono lisce e perfettamente piastrate. Ovviamente se i capelli fossero chiari e ricci l’effetto non risulterebbe così evidente. Stesso discorso se dotati di onde.

I micro cristalli sono sia in oro sia in argento. Chiaramente l’applicazione, che è molto delicata, è stata fatta da un hairstylist. E dopo che lei ha postato alcuni scatti su Instagram, la Moda ha impazzato ovunque. Inoltre molte ragazze hanno chiesto qualcosa di simile per un evento importante al loro parrucchiere.