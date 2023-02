Maschera Viso, in Europa la fanno tutte: 3 ingredienti miracolosi

Avere un bel viso rilassato, luminoso e privo di imperfezioni è il sogno di ogni donna. La maschera fai da te top!

In commercio esistono davvero tantissime maschere per il viso. Non solo a seconda dell’età e della tipologia della pelle ma anche del risultato che si vuole ottenere. In ogni caso spesso non si ottiene quello che si vuole. La salute dell’epidermide è necessariamente collegata anche alla nostra alimentazione, nonché dal giusto riposo e da una discreta attività fisica.

Anche l’umore e soprattutto lo stress possono causare danni. Così come l’inquinamento. Se tuttavia siete stanche di affidarvi a prodotti che acquistate online, in profumeria o al supermercato, che ne dite di crearvi da sole la vostra maschera viso? Farlo è davvero molto semplice oltre che assai veloce.

Inoltre è anche economico. Difatti vi basteranno per realizzarla solo tre ingredienti in piccole quantità. Certamente li avrete già in casa, nella vostra cucina. Dunque non dovrete mettere nuovamente mano al portafoglio per la cura del vostro viso. Vi anticipiamo che i risultati ottenuti vi lasceranno a bocca aperta! Provare per credere!

La maschera portentosa, come realizzarla

Tutto ciò che serve per creare la maschera sono il caffè in polvere, uno yogurt bianco e la curcuma. E ora vi sveliamo il procedimento con tanto di quantità. Mescolate con cura un cucchiaio di caffè con uno di yogurt e un cucchiaino della spezia citata. Cercate di ottenere una bella miscela, priva di grumi.

Ora applicate il composto così ottenuto direttamente sul viso, in precedenza struccato e ben pulito. Lasciate agire per circa 15 minuti. Trascorso il tempo indicato, procedete a un bel risciacquo con acqua rigorosamente tiepida. Asciugate la pelle senza strofinare troppo con un asciugamano morbido. Meglio se in microfibra.

I risultati

Provvedete poi a spalmare una crema idratante e una con filtro solare se pensate di uscire di casa. Altrimenti va benissimo soltanto la prima. Sicuramente noterete una pelle meno secca e più elastica. Inoltre se soffrite di macchie solari potrete constatare dei miglioramenti in tale direzione. In questo caso saranno più evidenti dopo la terza o quarta applicazione.

Anche i punti neri, se ne andranno come per magia. Come avete capito tale maschera, che tra l’altro possiede anche un ottimo profumo, va benissimo per tutti i tipi di pelle. Contenendo caffè vi consigliamo di applicarla la mattina poco dopo aver fatto colazione o nel pomeriggio. La sera solo se avete intenzione di andare a letto tardi o in occasione di una serata importante.