Hai le labbra sottili? Basta 1 minuto: ecco il trucco per valorizzarle

Il trucco tende a fare miracoli e molte donne non fanno altro che affidarsi ai migliori make-up artist. Ecco dei consigli utili per coloro che hanno le labbra sottili.

Dai tempi dell’antico Egitto esiste il trucco, ma all’epoca era anche un tratto distintivo della propria appartenenza sociale. Basta pensare alla figura del faraone e a come si mostrava in pubblico. Si puntava molto sugli occhi delineando i contorni con prodotti di cosmetica precisi.

Nel periodo del Rinascimento si ritornò alla semplicità esaltando la pelle chiara fino a quando nel Settecento il trucco diventò una prerogativa di prostitute e attrici. Ciò dimostra che con il passare del tempo le tendenze cambiano e le novità sono alla portata di tutti. Sui social, per esempio, gli esperti del settore tendono a condividere il loro sapere con i follower, svelando i segreti per migliorare dei punti del viso.

Chi ha gli occhi marroni può prendere il considerazione il Cat eye make-up, chi li ha grandi deve giocare sul contrasto fra sfumature di ombretti chiari e scuri. Ovviamente si devono utilizzare dei prodotti di una buona marca, tenendo conto delle caratteristiche della propria pelle.

Per quanto riguarda le labbra, oggigiorno è diventata una consuetudine recarsi dal chirurgo per ottenere più volume. In realtà se si conoscono dei semplici passaggi con il trucco si potrebbe anche evitare. Ecco ciò che potrebbe far cambiare idea.

Le regole da seguire davanti allo specchio

Per rendere le labbra più carnose si deve giocare in modo giusto con colori, luci e ombre per creare l’effetto desiderato. Prima di tutto occorre idratarle con un buon balsamo o burro cacao. Qualcuno si dedica anche al peeling per eliminare le impurità.

Per il contorno delle labbra è indispensabile una matita ben temperata e idonea al colore della nostra pelle e a quello del rossetto utilizzato. Per quelle piccole il contorno si deve fare di un millimetro più verso l’esterno senza eccedere altrimenti non si ottiene l’effetto naturale.

Correttore e lip gloss

Inoltre non si deve sottovalutare un buon correttore da applicare attorno alla zona delle labbra per nascondere imperfezioni e impurità. O in crema o fluido per evitare di esaltare eventuali rughe.

Da non sottovalutare il primer che si deve estendere prima del trucco. In questo modo la durata sarà più notevole. Infine il rossetto si può sostituire con il lip gloss color rosa o pesca e nuance metalliche o glitterate.