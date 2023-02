7 minuti al giorno per tornare in forma, provaci: solo 4 esercizi velocissimi

Siamo sempre di corsa e pieni zeppi di impegni. Ergo trovare il tempo per allenarci è dura. In 7 minuti come nuovi!

Esseri belli e in forma è il sogno di tutti. Tuttavia non tutti hanno quotidianamente delle ore libere per andare in palestra o fare una corsetta all’aperto. E allora che fare? Basta semplicemente trovare meno di dieci minuti all’interno della nostra giornata da dedicare a noi stessi per sentirci al top sia fisicamente che psicologicamente.

Inoltre possiamo svolgere l’attività comodamente a casa nostra, nella stanza che preferiamo. Se temiamo di annoiarci da soli possiamo coinvolgere anche qualche familiare o amico. Bene anche ascoltare della musica che ci possa donare la carica. Mettiamo il cronometro e vediamo di non sforare i 7 minuti se siamo alle prime armi o se non ci alleniamo da tempo.

Poi, con il passare delle settimane, possiamo aumentare il periodo di allenamento, arrivando a dieci e poi a quindici minuti. Tuttavia, gli esperti consigliano, è sempre meglio andarci piano e aumentare sia il tempo sia l’intensità della pratica un poco alla volta. In base anche alla nostra fisicità e al nostro stato di salute.

Come funziona l’allenamento

Prima di iniziare il percorso diciamo un no categorico alla pigrizia. E troviamo sempre, ogni giorno, del tempo per compiere semplicissimi esercizi. Saranno il nostro appuntamento quotidiano non solo con il benessere ma anche con noi stessi. Noi ce lo meritiamo. Non stiamo rubando niente a nessuno!

Dopo esserci messi comodi prepariamoci all’allenamento a corpo libero. Si suddivide in quattro step: esecuzione di squat, piegamenti sulle braccia, affondi e corsa sul posto. Tutto molto semplice, no? Bene, allora non facciamoci prendere dal panico, rilassiamoci e iniziamo!

I consigli in più

Ovviamente se non vi sentite sicuri e se non li avete mai eseguiti da soli, potete chiedere l’aiuto di un personal trainer online. Oggi ce ne sono tantissimi che offrono servizi in tale direzione. Inoltre se vi allenerete con una persona competente o comunque avvezza ad andare in palestra, potreste chiederle di farvi prima una dimostrazione. Ottimo è anche allenarvi innanzi a uno specchio.

I risultati che otterrete saranno ottimi non solo a livello fisico ma anche psicologico. E notandoli sarete ovviamente incentivati a seguire ancora di più un’alimentazione sana, equilibrata e varia. Non dimenticatevi poi di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e di evitare l’ascensore quando possibile. Pure fare le scale e qualche tratto di strada a piedi sono un bel aiuto per il vostro fisico!