330 pesticidi nel Riso, sei sicuro di quello che mangi? Se ne salva solo uno

I consumatori sono allarmati! I pesticidi metterebbero a repentaglio anche la qualità del riso. Ed è il Caos!

Quando le temperature si abbassano è davvero un toccasana gustarsi un bel piatto di riso, se ben cucinato. Esistono tantissime ricette da mettere in atto nelle proprie cucine. Alcune poi prevedono pochissimi ingredienti, molti dei quali low cost. Lo stesso però non si può dire del riso che costa di più rispetto alla pasta.

Ed è anche per questo motivo che moltissimi consumatori riempiono i loro carrelli di pacchetti di quest’ultima. Sta di fatto che soprattutto al Nord, e in particolar modo in Lombardia, rinunciare al classico risotto non è davvero accettabile. Peccato che oggi come oggi sia davvero dura poterlo assaggiare senza temere il peggio. In che senso?

Un recente studio ha attestato che tantissimi pesticidi sarebbero contenuti praticamente in quasi tutti i pacchetti del prodotto. E ciò è chiaramente molto dannoso per la nostra salute. Anche i cosiddetti bio, che sono più cari di quelli tradizionali, pare che ne siano soggetti. Dunque, che fare? Dobbiamo rinunciare a mangiarlo in linea generale come alimento?

In Francia solo un marchio è salutare

Anche qui bisogna puntare alla qualità. Ed essa non fa quasi mai rima con quantità. E soprattutto se si vuole mangiare bene bisogna mettersi in testa che qualche soldino in più siamo costretti a spenderlo. Magari possiamo approfittare delle offerte, se reali, dei supermercati per acquistare riso più costoso e non dannoso per noi.

Sta di fatto che in Francia la nota rivista 60 millions de consumateurs non si troverebbero tracce di pesticidi sono nel Riso Bio Village (Leclerc). D’accordo, complimenti a chi lo produce, ma noi italiani di quale marchio possiamo davvero fidarci? Ci è venuto in aiuto in tale direzione AltroConsumo.

Quello top in Italia

Pensate che il riso più salutare lo troveremmo niente di meno che all’ MD! La cosa sorprendente è che il costo è decisamente basso e sotto alla media, se pensiamo ai prezzi che ci sono in giro. Difatti si tratta di meno di 2 euro a pacchetto. Diciamo che stiamo sull’1 euro e 76 centesimi.

Ovviamente qualche piccolo rincaro ci potrà essere visto che la crisi non sta affatto diminuito, così come l’inflazione. Sta di fatto che, se vogliamo stare bene, dobbiamo cercare di mangiare sano. E questo significa anche affidarci a prodotti che non ci facciano male. Ricordiamocelo ogni volta che stiamo per andare a fare la spesa. E soprattutto quando mettiamo qualcosa nel carrello!