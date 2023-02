Ecco perché tutti stanno mettendo l’Aspirina nei vestiti | Da non credere

Che ci azzecca una pastiglia di Aspirina in una maglietta o in vestito? L’hanno forse dimenticata? Assolutamente no!

Non stiamo scherzando! Se vi capita di notare qualcuno che la inserisce in qualche indumento non rimanetene poi tanto sorpresi. Del resto ormai tantissime donne hanno compreso che essa è un toccasana non solo per curare i malanni del nostro fisico! Eh già, a quanto pare sarebbe il top anche nelle faccende domestiche.

In particolare sarebbe fantastico il suo utilizzo quando ci accingiamo ad occuparci del bucato. Non è uno dei momenti che amiamo maggiormente delle giornata, soprattutto se abbiamo un sacco di capi da lavare. Poi dobbiamo stenderli e in molti casi stirarli. E ciò procura un gran mal di stomaco a chi non ama particolarmente il ferro.

Tanto più che quando dobbiamo occuparci delle pieghe di lenzuola e del colletto e dei polsini delle camicie andiamo in tilt. E quando scopriamo che, nonostante i lavaggi, con tanto di detersivo e di ammorbidente super profumato, alcuni capi non possiedono un buon odore, la rabbia ci assale. E qui ci viene in aiuto la nostra cara Aspirina che tutti abbiamo di certo in casa.

Utile per il tuo bucato

In che senso? Per quale motivo si rivelerebbe molto utile in tale direzione? Essa contiene l’acido salicilico che è meraviglioso per eliminare in men che non si dica le macchie di sudore. E queste ultime, come ben sappiamo, sono le nemiche numero uno del bucato! Inoltre se sono presenti in indumenti tecnici come quelli da palestra sono ancora più dure da togliere.

Dunque come utilizzare l’Aspirina? Per prima cosa procuratevi tre pastiglie bianche non rivestite. A questo punto fatele sciogliere senza fretta in una tazza contenente acqua tiepida. Come si sarà sciolta, aggiungete un solo cucchiaio di cremor tartaro che è il top per dire ciao ciao ai cattivi odori.

Il procedimento del rimedio

A questo punto non vi resta che immergere uno spazzolino nella soluzione appena creata e strofinarlo direttamente sopra le macchie. Lasciate agire per una ventina di minuti. Trascorso il tempo, procedete con il lavaggio abituale, quindi all’asciugatura. Di certo noterete un notevole miglioramento. E a quel punto non vi dimenticherete mai più di tale trucchetto!

In ogni caso se non siete ancora soddisfatti del risultato ottenuto, potete sempre ripetere più volte il processo. Una dritta: evitate di strofinare con troppa foga i capi, al fine di non rovinare i tessuti. Infine, un ultimo consiglio: non lasciate a lungo gli indumenti sudati nella cesta dei panni sporchi! Lavateli il prima possibile, cosicché le macchie di sudore non diventino troppo dure da eliminare.