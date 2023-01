Spesa Supermercato, risparmia subito: 1 ingrediente per mangiare 3 giorni in modo sempre diverso

Come risparmiare al super e mangiare bene tre giorni di seguito, in maniera diversa? Te lo diciamo noi!

Si dice spesso che il segreto per essere felici e stare bene è una dieta sana, equilibrata e varia. Tuttavia con la crisi spaventosa che ha colpito da tempo tutta quanta l’Europa è davvero dura riuscire a farlo. Tanto più che i rincari hanno riguardato tutti quanti i settori. Compreso quello alimentare che sta maggiormente a cuore alle famiglie.

Difatti mangiare si deve mangiare. E farlo male, senza darsi il giusto sostentamento, e appagare almeno in parte il gusto, è davvero brutto. Così si cerca di approfittare di offerte, sovente assai reclamizzate, peccato che talora non lo siano affatto. Sta di fatto che poi quando si esce dal supermercato il nostro portafoglio piange!

Molte persone si lamentano sul Web del fatto che sia durissima mettere insieme il pranzo con la cena. Altri sottolineano che lo è soprattutto se bisogna accontentare anche i bambini con qualcosa di buono, senza spendere una fortuna. Eppure sarebbe possibile farlo. Come? Basterebbe puntare su un ingrediente!

L’ingrediente che vi cambierà la vita

Al di là di ciò cercate anche di non rimanere mai senza pasta, riso, olio, sale, zucchero, uova e passata di pomodoro. Del resto sono essenziali in cucina. E per farne scorta, ovviamente senza esagerare, approfittate degli sconti, se reali. Detto questo se vi affiderete a un particolare ortaggio, molto amato sia dai grandi che dai piccini, vedrete che successo! Sia a livello di risparmio che di gola!

Stiamo parlando del fungo. Eh sì, ne esistono tantissime varietà ma quelli più economici sono gli champignon, sia interi che tagliati a fette. Sono fantastici sia per creare squisiti risotti che pastasciutte talmente buone da leccarsi i baffi! E che dire di frittate belle calde che sono un toccasana con sto freddo?

Cosa cucinarli

Con essi poi potete anche realizzare delle squisite ministre da abbinare a dei crostini. O ancora potete creare delle creme da spalmare sul pane o per realizzare delle semplici tartine casalinghe. Tuttavia sono fantastici anche come contorno dopo averli fatti saltare e ben cuocere in padella con vino bianco e una manciata di prezzemolo.

Potete anche mischiarli a un piatto di patate arrosto, per renderle il tutto ancora più sfizioso. E poi oramai li trovate in vendita in ogni supermercato, in pratiche vaschette da 250 g o da 500 g. In alcuni casi potete anche sceglierli voi sfusi, pesandoli poi con la classica bilancia digitale. E, infine, una piccola avvertenza: prima di cucinarli, provvedete a un veloce lavaggio!