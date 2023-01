Caro bollette, non usare gli elettrodomestici a quest’ora: addio maxi bollette

Bolletta dell’elettricità troppo cara? Prova a prestare maggiore attenzione a che ora accendi gli elettrodomestici!

Quando si è a casa si tende a consumare ovviamente più acqua, gas ed energia. Non per nulla, dati alla mano, spendono molto di più quegli utenti che svolgono telelavoro o che hanno persone che trascorrono molto tempo tra le mura domestiche. Nelle famiglie numerose poi è scontato dire che si consumi di più sotto ogni punto di vista.

Ogni giorno la lavatrice è in funzione. Stesso discorso per la lavastoviglie. Bollitori, phon, piastre e ferri per capelli idem. Televisioni e pc quasi sempre accesi. Insomma, è davvero dura riuscire a spendere meno con il largo uso che si fa della corrente. In ogni caso si può cercare di risparmiare, almeno un poco.

In primis è bene cercare di non lasciare accesa la luce se non ci serve o se non ci troviamo in una determinata stanza. E poi dobbiamo far partire le già sopra menzionate lavatrice e lavastoviglie solo se sono a pieno carico. E qui risparmieremo molto anche sulla bolletta dell’acqua.

Gli orari che ti fanno risparmiare

Oltre a ciò, che sarebbe ottimo mettere in pratica, sarebbe opportuno verificare il nostro contratto energetico. In particolare sull’ultima bolletta ricevuta dobbiamo controllare se è disponibile la tariffa oraria F23. Per quale motivo è importantissima tale opzione? Per il semplice fatto che grazie ad essa potremmo risparmiare!

In che senso? Che se utilizzeremo gli elettrodomestici, soprattutto quelli che consumano maggiormente energia, in determinati orari, spenderemo molto bene. Solitamente si tratta di orari serali notturni. Sovente anche nei giorni prefestivi e in particolare festivi i costi sono più bassi, e qui non si guarda all’orologio. Tuttavia in questo caso si potrebbe parlare anche di un’altra opzione.

I consigli in più

In ogni caso se tu non hai questa possibilità, perché non cambiare offerta o addirittura compagnia? Del resto con la concorrenza che c’è in giro molte hanno già optato per non aumentare le tariffe e dunque per il blocco prezzi. E poi prima di firmare qualsiasi contratto, è possibile pensarci sopra con calma. Nessuno vi può obbligare a cambiare se davvero non lo volete!

Infine, un altro pratico suggerimento: visto che la crisi avanza, perché non cercare di diminuire il consumo? Come? Magari evitando di utilizzare a tutte le ore la televisione. Per esempio, anziché trascorrere intere giornate davanti allo schermo, se siamo in buona salute, perché non andare a fare due passi? Sia la nostra salute che il nostro portafoglio ne gioveranno!