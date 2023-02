Infarto intestinale, i sintomi sono tra i più comuni: come riconoscerlo tempestivamente

Ci sono dei sintomi che possono avvisarci del fatto che è quasi in atto un infarto a livello intestinale. Ecco quali sono.

La salute è il dono più prezioso che abbiamo. Inoltre, se manca quella, possiamo ben dire che ci manchi praticamente tutto. L’avvento di tre anni fa del Covid-19, che tuttavia serpeggia ancora nelle nostre vite, ci ha aiutato a comprenderlo ancora di più. Nonostante ciò, ancora oggi fatichiamo a prenderci realmente cura di noi stessi, sia a livello fisico che psicologico.

Dobbiamo infatti tenere sempre bene a mente che il fisico e il cervello sono strettamente connessi e che quando uno sta male anche l’altro potrebbe avere degli scompensi, in certi casi anche gravi. È importante pertanto cercare di mantenere le due parti in armonia e dedicarsi maggiormente, dopo intense giornate di lavoro e studio, a un momento di meritato riposo e mero relax.

Tuttavia c’è anche da dire che viviamo da tempo in un mondo disordinato, oltre che eccessivamente frenetico. Dobbiamo andare di corsa per stare al passo coi tempi e con gli altri. E questo vale sia sul lavoro, dove tendiamo a voler essere i primi, che nella vita privata. Non vogliamo deludere gli altri e soprattutto noi stessi.

Occhio allo stress

E così ci affanniamo per fare mille cose, alcune delle quali spesso non sono così importanti. E nello sprecare il nostro tempo che è un dono assai prezioso a pensare ad esse, non badiamo a come realmente stiamo. Diventiamo persone nervose, irascibili e profondamente stressate. E questa nuova versione di noi ci rende meno piacevoli per amici, parenti e colleghi, ma anche più inclini ad ammalarci seriamente.

Non per nulla la medicina ci insegna che la principale causa di molte malattie è proprio lo stress. E lo è anche per quanto concerne il temutissimo infarto. Se molti lo associano solamente al cuore, c’è anche da sottolineare che ne esiste uno a livello intestinale. Non è ancora conosciutissimo ma è più frequente di quel che purtroppo crediamo.

I sintomi da non sottovalutare

I sintomi più comuni che devono necessariamente metterci in guardia, sono la comparsa improvvisa di violenti dolori addominali, attacchi di vomito anche molto forti, occlusione intestinale, nonché comparsa di diarrea sanguinolenta. Tutto ciò è poi tristemente seguito o da una caduta della pressione arteriosa o da tachicardia.

Ovviamente, se percepiamo anche solo uno di questi sintomi, è bene interpellare anche il nostro medico di fiducia per parlarne e chiedere maggiori consigli al riguardo. Non dobbiamo nemmeno provare a temporeggiare nell’esecuzione delle cure che lui ci vorrà dare, ne nel provvedere a fare analisi ed esami specifici. La nostra salute deve essere il nostro impegno quotidiano. Perché se manca essa nessun altro potrà essere esplicato come si deve.