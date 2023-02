Dieta dei 7 giorni, inizia subito: ecco come perdere peso velocemente

Finalmente è arrivata una notizia che potrebbe far fare i salti di gioia a coloro che vogliono perdere peso: la dieta dei sette giorni. Ecco in cosa consiste, provare per credere!

La parola ‘dieta’ deriva dal latino e significa ‘stile di vita’ e indica l’alimentazione degli esseri viventi che ne garantisce la sopravvivenza. Fin dai tempi del Paleolitico l’uomo si nutre di carne e pesce, ma da allora tante cose sono cambiate: dal procurarsi il cibo con le proprie forze fino a recarsi al supermercato.

Oggigiorno il termine dieta si abbina al desiderio di perdere dei chili, dunque in tanti si recano da un dietologo o nutrizionista. Queste figure mediche negli ultimi anni hanno ottenuto un riscontro tale da avvalersi anche dei social per dare delle dritte sull’argomento dell’alimentazione.

Infatti basta navigare su Internet per aggiornarsi e documentarsi, però allo stesso tempo bisogna capire a chi affidarsi. Prima di iniziare una dieta è essenziale un consulto medico. Del resto il web propone una marea di diete che non danno gli stessi risultati a chi le consulta. I motivi possono essere vari, quindi non si deve fare di testa propria.

Una dieta efficace è quella dei sette giorni del Dottore Migliaccio. E’ ipocalorica e alla portata di tutti. Non è sacrificata, in quanto tiene conto della vita frenetica quotidiana. Andiamo a scoprire i punti salienti.

Una dieta che non deve superare le 72 ore

Il Dottore Migliaccio ha pensato a una dieta semplice con uno schema che, se seguito alla lettera, è in grado di dare dei buoni risultati. Si possono perdere 2 chili ne giro di 3 giorni. Tuttavia non deve essere seguita per più di 3 giorni proprio perché è ipocalorica. In queste ore si deve bere minimo 2 litri di acqua al giorno e praticare un’attività fisica.

Si può andare in palestra, fare una passeggiata a passo veloce 4 volte in una settimana. Si tiene conto dello strappo alla regola, ma non deve oltrepassare i limiti. Bisogna puntare su frutta, verdure, pesce e giusta assunzione di carboidrati.

Menù consigliato da seguire

Ecco la giornata ideale: a colazione si punta su latte parzialmente scremato, caffè e una fetta biscottata. In alternativa un bicchiere di orzo o tè con due fette biscottate. A pranzo tonno con pomodoro o insalata, pane integrale o dei crackers. A cena petto di pollo, con verdura a piacere e pane. Come spuntino yogurt o frutta, come alternativa la cioccolata (un pezzettino da 10 gr).

La scelta degli alimenti è soggettiva, in quanto rispecchia le esigenze della singola persona. Basta fare le giuste combinazioni, ascoltare il corpo e farsi aiutare da coloro che sono esperti del settore.