Capelli lunghi, quando tagliarli per farli crescere forti: risponde l’esperto

Molte donne quando si recano dal parrucchiere non vorrebbero mai chiedere di tagliare i capelli. In realtà è un buon metodo per farli crescere sani e forti. Ecco il parere di un esperto del settore.

Fin dai tempi antichi l’uomo ha sempre dato tanta attenzione alla propria chioma, quindi ha introdotto dei metodi naturali per nutrirla al meglio. Nell’antico Egitto, per esempio, i faraoni facevano ricorso a olii profumati mentre per la colorazione si optava per frutti di bosco e semi di varie piante.

Nel Medioevo si preferivano acconciature semplici per trasmettere un messaggio morale lontano da ogni sfera ambigua. Inoltre si diceva che le donne con i capelli rossi avessero dei legami con le forze demoniache. Nel Rinascimento venivano legati in acconciature romantiche, basta pensare alla Venere di Sandro Botticelli.

Tutto cambia con l’avvento del Novecento quando il capello non rappresenta più una classe sociale, ma anche la personalità di un individuo. Nel corso del tempo tante novità sono state proposte nell’ambito della bellezza con lo scopo di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Tuttavia qualcuno tentenna nel chiedere un taglio per non dire addio ai capelli folti e lunghi. In realtà sarebbe opportuno fare questa richiesta perché il risultato non deluderà. Andiamo a scoprire cosa ha detto un esperto a tal proposito.

Capelli medio o lunghi

Jean Louis David è stato uno dei parrucchieri più famosi nel mondo. Morto in Svizzera nel 2019 a 85 anni, nella sua vita ha costruito un impero con tanti negozi in ben 14 Paesi. Fu lui a creare il taglio scalato negli anni Settanta per le donne stufe delle acconciature standard. Ecco cosa ha consigliato nel corso della sua carriera riguardo il taglio dei capelli.

Per i capelli con lunghezza media o lunga, se le punte dei capelli sfiorano le spalle si deve ricorrere alle forbici ogni due mesi per garantire una chioma sana e curata. Se vanno oltre le spalle, invece, si può fare questa scelta ogni quattro mesi. Lo scopo è evitare la formazione delle doppie punte che si sviluppano anche in lunghezza.

Taglio corto, capelli tinti e ricci

Per quanto riguarda i capelli corti si devono spuntare con regolarità ogni 4-6 settimane. Le tempistiche dipendono dal tipo di crescita. L’importante è evitare di perdere la forma e il volume del taglio.

Se si vuole tornare al colore naturale occorre eliminare le parti colorate man mano che crescono. Dato che la lunghezza aumenta di 1 cm al mese, il parrucchiere dovrà spuntare una volta al mese. Lo stesso discorso vale per i ricci: se perdono la forma con un colpo di forbici sarà possibile riavere quella perfetta.