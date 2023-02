Assessore di Fratelli d’Italia va a Uomini e Donne: è bufera sull’uomo

Uomini e Donne, un noto politico di Fratelli D’Italia fa capolino nella schiera dei cavalieri e scoppia immediatamente la polemica.

Da moltissimi anni a questa parte il noto dating show della TV, ideato e condotto da Maria De Filippi, ci fa compagnia il pomeriggio su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Oltre agli storici opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha creato nel corso del tempo numerosi personaggi a tuttotondo. Corteggiatori, corteggiatrici ed ex tronisti e troniste per quel che concerne il Trono Classico, che sono diventati delle autentiche star.

Tuttavia a rubare la scena è per lo più quello Over. Difatti, dati alla mano, le storie e le conoscenze tra dame e cavalieri appassionano sempre più. Sovente per loro c’è l’happy end, con tanto di matrimonio. Tra gli storici volti ricordiamo Gemma Galgani, con più di 12 anni di permanenza, che è ancora alla spasmodica ricerca del principe azzurro.

Inoltre impossibile non rammentare in tale direzione la bellissima Ida Platano, uscita dal programma svariati mesi fa, per vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. E che dire del suo celebre ex Riccardo Guarnieri, adesso ancora in forza in TV dopo una lunga latitanza per l’immensa gioia delle sue estimatrici?

Il cavaliere più chiacchierato del momento

Tuttavia ora è un altro cavaliere che sta facendo parlare a go go di sé. Un uomo molto affascinante che ha fatto da poco capolino alla corte della mitica Queen Mary. Sta cercando la sua anima gemella e ha dichiarato di essere già nonno. Ciò che ha lasciato sconvolti i più è il fatto che lavori in politica e che sia un assessore di Fratelli d’Italia.

L’uomo ha 62 anni e si è separato da un anno, dopo una relazione durata la bellezza di 42 anni. Ha ammesso di non essere un tipo che crede al colpo di fulmine, sostiene infatti che per innamorarsi ci voglia del tempo. Per lui conta l’aspetto fisico, ma ciò che è più importante è quel che una persona ha dentro. Non per nulla la bellezza prima o poi passa per tutti. Di chi stiamo parlando?

Antonio Santarsiero ora diviso tra politica e TV

Di Antonio Santarsiero, assessore ai lavori pubblici in quota Fratelli d’Italia per il comune di Seveso, sito nel cuore pulsante della Brianza. Pertanto l’uomo, ora come ora, si deve necessariamente dividere con una certa disinvoltura tra gli impegni politici e quelli richiesti dalla trasmissione.

A non prendere bene la sua scelta di partecipare a Uomini e Donne sono stati in particolar modo gli esponenti della minoranza, che su Facebook si sono espressi manifestando il loro più vivo dissenso. Tuttavia ci sono anche molte altre persone che lo difendono, dal momento che non vedono nulla di male nel suo desiderio di cercare l’amore in televisione.