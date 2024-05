L’eredità, agghiacciante confessione del concorrente: “Ho paura di Marco Liorni” | Il motivo è allucinante

Un concorrente dell’Eredità ha svelato le sue paure relative alla presenza di Marco Liorni, conduttore dello show.

Marco Liorni è un personaggio dello spettacolo molto stimato nell’ambito del piccolo schermo. Infatti, uno dei suoi più prorompenti talenti è quello di condurre e presentare programmi televisivi. Secondo alcuni utenti, sia uomini che donne, Liorni avrebbe un fascino magnetico inspiegabile.

Uno dei programmi che più frequentemente si è ritrovato a condurre, soprattutto negli ultimi anni, è L’Eredità, in onda su Rai Uno in prima serata. Ciò che molti non sanno è che, nonostante si tratti di un format consolidato, per Liorni è stato complesso adattarsi, specie dopo che a metterci mano c’è stato Amadeus.

L’Eredità è però tutt’ora piuttosto seguita. Ciò che molti amano di questo programma è la quasi assenza dell’elemento della fortuna nel gioco. Infatti, molti altri show vengono criticati proprio perché il montepremi viene concesso a chi sarebbe meno meritevole, secondo gli standard di costoro.

Un esempio pratico è Affari Tuoi: in questo gioco, infatti, non viene premiato l’ingegno, bensì la buona sorte dei concorrenti, i quali possono arrivare a ricevere cospicue somme di denaro senza aver fatto chissà che di particolare. Differentemente, con il programma di Liorni le cose sarebbe diverse.

Chi ha paura di Liorni?

Un concorrente dello show televisivo con montepremi su Rai Uno ha parlato: “Marco Liorni è cattivo, mi fa paura. Guarda come sorride”. Queste sono state le parole d’esordio del discorso che ha sorpreso tutti, volto a svelare una faccia inedita del conduttore.

Attenzione: il concorrente in questione è un noto vampiro. Non poteva che trattarsi di Fiorello, il conduttore di Viva Rai Due, in onda tutte le mattine sull’omonimo canale. È proprio lui che ha messo su uno sketch comico in cui, per qualche assurdità, denunciava la paura per Liorni.

Fiorello e Marco Liorni

La verità è che Fiorello e Marco Liorni si conoscono. I due sarebbero in ottimi rapporti ed è proprio per questo motivo che il comico avrebbe deciso di prenderlo bonariamente di mira. Di seguito vi è l’estratto completo dello sketch.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off)

Durante lo sketch, Fiorello e i suoi creators hanno elaborato un video in cui il vampiro, interpretato da Fiorello, partecipava alla ghigliottina. La parola da indovinare era proprio “vampiro”, ma il conte Dracula non ci è arrivato. In molti hanno apprezzato questo genere di pubblicità a Marco Liorni.