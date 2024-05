Silvio Muccino, era il più amato del cinema ma oggi è costretto a campare così: la dura verità

Silvio Muccino ha conosciuto alti e bassi, ma adesso ha rivelato le sue attuali condizioni.

Silvio Muccino è un attore di fama nazionale che è stato spesso accusato di essere un raccomandato. Infatti, i detrattori hanno sempre posto come argomento la sua parentela con Gabriele Muccino, il fratello e noto regista più in là con l’età rispetto a Silvio.

Sta di fatto che una delle prime apparizioni sul grande schermo per il piccolo Silvio è stata proprio in “L’ultimo bacio” nel 2001, un film di Gabriele Muccino. I due fratelli hanno collaborato in diverse pellicole, come ad esempio “Ricordati di me” o “Parlami d’amore”.

A un certo punto della sua carriera, Silvio ha pensato di entrare a far parte di un altro mondo, quello spesso lasciato in sordina poiché non visibile nel settore cinematografico: la sceneggiatura. Oltre ad aver scritto un paio di film in cui ha anche recitato, ha diretto “Come te nessuno mai”.

La particolarità di questo film, oltre al fatto che rappresenti l’esordio registico di Silvio Muccino, è che a recitare ci sia un altro membro della famiglia: Carolina Muccino. Uno degli elementi che più hanno colpito il pubblico, però, è che, a differenza delle produzioni di Gabriele, quella di Muccino è meno emotivamente accesa.

Che fine ha fatto Silvio Muccino?

Silvio Muccino ha raggiunto una vetta di popolarità nel corso del 2019, poi, sicuramente anche a causa delle interruzioni delle attività creative e artistiche dovute al Covid-19, è sparito dalla circolazione. Tuttavia, anche dopo la fine della pandemia non si è fatto vivo.

In molti infatti si sono chiesti che fine abbia fatto Muccino, il giovane talentuoso della famiglia. Dopo anni di assenza è quindi ritornato sul piccolo schermo in un programma di approfondimento dello spettacolo. Infatti è stato ospite di Non è L’Arena, dove ha spiegato quali sono i suoi progetti attuali.

L’impiego attuale di Muccino

A quanto pare, dopo il 2020, Silvio Muccino ha deciso di lasciare tutto e comprare una casa in Umbria. La quiete che la regione italiana in questione può garantire gli serve per uno scopo ben preciso: dedicarsi all’arte della scrittura.

Ecco dunque svelato il motivo per cui Silvio Muccino non sia più comparso in televisione o in altri prodotti cinematografici: si sta preparando per un ritorno in grande stile. Probabilmente con la sua opera migliore, frutto di isolamento e concentrazione nella casa in campagna.