“Mi vuole rovinare”: Sarah Altobello piange come una disperata al Gf Vip

Sarah Altobello non è riuscita a trattenere le lacrime perché un suo compagno d’avventura rischia di metterla in cattiva luce. Ecco cosa sta succedendo e di chi si tratta.

Sarah Altobello si è messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 7 in un secondo momento. E’ stata presentata in primis ad Attilio Romita perché non ha mai nascosto la stima e la devozione che ha nei suoi confronti. Infatti prima di comunicare la sua partecipazione ha avuto modo di parlare con il giornalista attraverso una lastra di vetro.

C’è stata subito una bellissima intesa e, anche se hanno dichiarato di essere solo amici, qualche volta sono andati oltre con sguardi complici e baci passionali. Come se non bastasse Attilio ha baciato anche Giaele De Donà durante il gioco dei pegni e ciò nn è stato assolutamente gradito dalla compagna Mimma Fusco.

Varie volte è intervenuta per riferire il suo dispiacere. Infatti fino all’ultimo l’uomo non ha mai avuto la certezza di poter tornare a casa loro o meno. Per questo motivo è tornato sui suoi passi al punto tale da impostare un rapporto esclusivamente amichevole sia con Sarah che con le altre donne.

Tuttavia in alcuni confessionali Attilio ha confessato che non presenterebbe mai Sarah a terzi perché si vergognerebbe. Nonostante abbiano chiarito, ora lui è tornato alla carica puntandole il dito contro per l’ennesima volta. Ecco stavolta quali sono state le dinamiche tra i due (ex?) amici.

“Canta e balla che ti riesce meglio”

Durante la diretta di giovedì 16 febbraio 2023 Attilio è andato dietro le quinte per via di una discussione avvenuta telefonicamente con Mimma. Il motivo? Secondo la donna lui avrebbe lasciato un bigliettino a Sarah nel suo beauty case. La diretta interessata ha ascoltato tutto, dunque non ha esitato a confermare l’esistenza del bigliettino.

Attilio ha negato, così lei non ci ha pensato due volte a mostrarlo. Inevitabile è stata la discussione tra il giornalista e la showgirl che è sfociata in un mare di lacrime per lei. “Mi vuole rovinare. Di questi biglietti la casa è piena. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti”.

“Sei un meraviglioso gaffeur”

Attilio poi ha cambiato le carte in tavola, sostenendo che si è trattato di un gesto amichevole e la situazione è degenerata inconsapevolmente. Alfonso Signorini ha cercato di sdrammatizzare mentre le due opinioniste non hanno avuto peli sulla lingua.

L’atteggiamento del giornalista è stato commentato negativamente perché cambia spesso pensiero e descrive situazioni e persone diversamente quando si trova nei confessionali. Adesso i telespettatori sono curiosi di scoprire come andrà con la compagna.